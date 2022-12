Queixas dunha paciente de Endocrinoloxía do Hospital Montecelo

Son diabética dende hai máis de vinte anos. Pouco menos da metade levo pedindo a bomba de insulina. Sempre foron oídos sordos, mentiras e escusas... "No te veo capacitada, es un trasto colgando, no eres candidata", cando eu ben sei que cumpro os requisitos.

Ademais, as últimas consultas no Hospital de Montecelo foron un asco porque chegaba a casa chorando. Facíanme ir a pasear a Montecelo, os informes médicos estaban a facelos como "corta y pega" porque hai cousas que a ninguén lle importan (ratios, turnos..) e, por riba, as faltas de respecto cara a miña persona: Dáme igual que ti sexas médico e eu non, pero a educación e a humilde é o que serven de cara a un paciente.



Moitas reclamacións e todas coa mesma cantinela... xa aburrides.



Se eu pido algo é para mellorar a miña calidade de vida.

Rocío Campos

Paciente de Endocrinoloxía no Hospital Montecelo