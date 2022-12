O efecto Caballero

Dende a Primeira Gran Guerra, na casa houbo sempre negocios, negocios no máis puro sentido da palabra, desas vendas produtivas onde o mostrador non é impedimento para facerse cunha vida desafogada grazas ás mercadorías xenerosas que cada tarde enchía a faldriqueira da bisavoa; mais o bacilo de Koch e a Guerra Civil sobre todo fixeron tal estrago que pouco a pouco mandaron aquela abundancia a tomar vento.

Recordando aqueles anos de esplendor, de cando en vez, se por exemplo se extraviaba un cuberto de alpaca, ou escachaba unha porcelana fina, saían a relucir as anécdotas referidas á vida pasada. Recordo varias, pero para este comentario so vou facer unha mención que ven a conto. Comentábase entre outras cousas o sistema a seguir no regateo. Tratábase dun código de dez letras na etiqueta que conformaban unha palabra coñecida onde cada letra pertencia a un número de cero a nove e te daba de seguido a pauta de ata onde podías chegar coas rebaixas solicitadas polo cliente. Poñías por exemplo un dez por cento de ganancia e dende aí baixabas o posible para vender sen perdas. A día de hoxe creo non traizoar os meus antergos se descubro cal era a nosa. A clave en cuestión e a súa correspondencia numérica era a seguinte:

H U E R F A N IT O

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Imaxinemos un artigo , un xersei, por exemplo, que levara a seguinte etiqueta:

PREZO VP...59 $

AR

Nos 59 $ vai incluído o 10% de ganancia co que se pode xogar no regateo cousa que me indica o prezo de costo determinado polas letras AR ( 53)

Traballando na Coruña cadroume ver coma o alcalde Vázquez transformou unha cidade máis o menos xeitosa nunha delicia de parques, xardíns e paseos marabillosos. Fíxoo nuns poucos anos. Aquela cidade cambiou por completo, bueno tamén axudou o seu que o "Depor" andaba por entón como flamante campión de liga

Penso que chegadas estas datas todos os concellos do mundo, non esaxero, andan facendo o avión no tocante á iluminación de Nadal nas rúas da súas cidades respectivas porque un alcalde ilusionado, un rapaz septuaxenario, tamén socialista coma Vázquez, elevou o listón moito. É o que eu chamo o efecto Caballero.

Na nosa cidade pasa iso e o Comercio local está que bota chispas, pero é que non teñen iniciativas, leche!

Imaxinade que un día destes os comerciantes deciden alumearse con candel, afinan o seu código segredo e botan a casa pola fiestra. Candelas por todas partes e vendas a esgalla aínda que se perdera un pouco de xénero.

Luces, faltan luces, verdade que sí?