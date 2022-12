Mujer, machista y de derechas

"El único mérito que tiene usted, es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". Esto fue lo que le dijeron a Irene Montero, con la intención de ridiculizarla y ningunear los méritos que tiene por haber llegado a ministra. La frase no es de un hombre, ni de un machista, ni de un facha retrógrado y caduco de esos que engrosan las filas de la extrema derecha española. ¡Lo dijo una mujer!

Exacto, una mujer, facha, retrógrada, caduca y machista. Quizás más que muchos hombres, por demostrar una tozudez y una sumisión a los machos alfa que componen y marcan la línea ideológica de su partido. Si lamentable es escuchar este tipo de cosas en pleno siglo XXI, todavía peor es saber que viene de una mujer, que debería ser conocedora de las penurias que han pasado, de las vejaciones a las que han sido sometidas o de la discriminación tan brutal que han tenido que soportar.

Si una mujer piensa y se expresa así, deja en evidencia que el trabajo que queda por hacer en este país en educación para alcanzar la igualdad plena de ambos sexos, todavía está en pañales. ¿Hay algo más inconcebible que una mujer machista?

Pero la cosa no se queda ahí, porque si la extrema derecha se comporta de esta forma, la derecha no le va a la zaga y aquí, en Galicia, la Xunta hace una campaña contra la violencia de género atacando a las mujeres. Si, ¡atacando a las mujeres! Victimizándolas y recomendando que se defiendan, a la vez que considera que, lo mejor para evitar males mayores, es que no vayan provocando.

Recapitulando, para la derecha, la violencia del hombre sobre la mujer es una consecuencia de la provocación que ellas ejercen sobre los agresores. No se trata, según su criterio, de un ataque de quienes se sienten superiores moral y físicamente o de quienes tratan a las mujeres como un objeto que les pertenece.

Pero tampoco deberíamos de extrañamos demasiado por estas cosas. Por mucho que se les critique no van a cambiar porque, sencillamente, son así y piensan así. Punto. Solo hay que saber que, para ellos, el machismo es parte de su ideología y, por tanto, actúan en consecuencia. Con tener esto en cuenta cada vez que vayamos a depositar la papeleta en la urna, es suficiente.