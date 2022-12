A Asociación Integral de Rescate en Emerxencias (A.I.R.E.), Boa Vida e o Rotary Club de Pontevedra participan no proxecto de axuda humanitaria internacional Elna Maternity Center para mulleres embarazadas ou con bebés lactantes, refuxiadas en Atenas.

Para iso, as tres entidades fan un chamamento público a toda a sociedade galega para que doen alimentos, material de aseo persoal e de limpeza e fondos para realizar os envíos para esta causa solidaria entre o 1 e o 10 de decembro. Con varios puntos de recollida: a tenda de Boa Vida na rúa dá Seca, 3 en Pontevedra e varios establecementos na Coruña que se poden consultar na web www.ongaire.org

A.I.R.E., Boa Vida e Rotary Club de Pontevedra recollen concretamente atún en lata, aceite, arroz, champú, xel de ducha, deterxente para lavadoras, xel lavalouzas e coitelas de afeitar. Agradecen que non se doe carne ou graxa de porco nin alcol. "Non podemos recoller outro tipo de produtos, é unha lista, digamos, pechada, porque a organización e a loxística en Atenas non sería rendible nin efectiva dado o prezo doutros produtos distintos aos que lles fan falla, en orixe" explican as responsables de A.I.R.E. en Pontevedra e A Coruña respectivamente, Ana Ramírez e Mariola Ramírez que matizan que "con este proxecto envíanse alimentos que se consomen en grandes cantidades e que en Grecia teñen un prezo demasiado alto na actualidade, de tal maneira que compensa envialos desde España".

O ideal de calquera recollida material para enviar é que, ademais logre os fondos necesarios para realizar o envío. Con este fin, as organizacións participantes no proxecto agradecen tamén donativos económicos, directamente nos puntos de recollida de Pontevedra, é dicir, na sede de Boa Vida en a rúa da Seca, 3 ou contactando con A.I.R.E. no email info@ongaire.org

A participación de Rotary Club de Pontevedra, segundo subliña o seu presidente, Juan Carlos Pérez, "faese porque somos unha asociación que colabora todo o ano con causas humanitarias e, nesta ocasión, imos ser unha entidade canalizadora destas axudas que se doen".

A coordinadora xeral de Boa Vida, Pepa Vázquez comenta que a entidade participa nesta iniciativa "porque se trata dunha axuda a longo prazo, non é unha campaña puntual", e porque, como destaca, "a axuda está destinada tanto a nais como aos seus fillos e fillas, para que poidan realizar o seu coidado e manter os seus dereitos. Isto garante a calidade de vida de ambos, o que conecta ademais", conclúe, "con outro dos obxectivos de Boa Vida que é colaborar na erradicación da pobreza".

Proxecto humanitario

Elna Maternity Center de Atenas é un espazo de acollida para mulleres refuxiadas que están embarazadas ou que teñen bebés lactantes e que se atopan en situación de vulnerabilidade. Na actualidade, o proxecto humanitario atende, de forma intregral, a preto de 50 persoas. Dispón de varios pisos alugados na capital grega que funcionan como un fogar para as familias residentes, co obxectivo de ofrecer a estas mulleres, un espazo de respecto e empatía desde onde poder exercer a súa maternidade e os seus dereitos en paz.

O proxecto está coordinado, apoiado e xestionado por un consorcio de varias organizacións galegas e españolas como A.I.R.E., Lleida pels Refugiats, ou Algemesí Solidari e Himaya. Todas elas levan tempo participando de iniciativas comúns e traballan en rede con outras oenegués estatais e internacionais para proporcionar servizos legais e de saúde, formación, integración persoal, social e laboral, etc.