Don Juan Carlos Blanco Varela. Corresponsal germano e investigador histórico

La familia paterna (Los Chinitos del Bar Chinito) eran nativos de Pontevedra; su madre fue a dar a luz, a casa de su madre. Nació en junio de 1952 en Villanueva de Arosa; a los pocos meses, su familia se ubicó en Pontevedra, estableciéndose en la Calle Isabel II. Fue creciendo en esta ciudad y recopilando en su memoria las tradiciones de los mayores. En una casa de esta calle había una placa que memoraba: “Aquí nació Cristóbal Colón”.

En 1963 sus padres se instalan en Alemania e inicia una nuevo caminar en el País Germano. Pronto asimiló la lengua germana e hizo sus estudios radio formación. Hace cinco años que regresó a la tierra de su niñez.

Lo hayamos recordando su infancia, visitando los lugares típicos que había realizado con su padre. Le abordamos. Nos interesamos por sus investigaciones.

- ¡Desde niño tuve una gran afición a la Historia! En Alemania escribía sobre muchos eventos históricos; entre ellos, mi curiosidad sobre la “Cuna de Colón”.

Unos amigos me propusieron que investigase la historia de Misburg. Me llevó cinco años y es considerada la mejor recopilación hasta el momento. Durante esta investigación, encontramos vestigios de la Hermandad del Castillo de Mudeborgh. Estaba desolado, solo encontramos unos pozos y algunos resquicios. Nos llamó la atención e iniciamos la investigación.

Enrique El León fue miembro de la dinastía Güelfa, duque de Sajonia y Babiera, hasta 1180; la dinastía rival de los Hohenstaufen consiguió aislarle. En 1168 Enrique contrajo matrimonio con Matilde (1156-1189), hija de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania y hermana de Ricardo Corazón de León. También cuñado de Alfonso VIII, casado con Leonor de Plantagenet, hermana de Ricardo Corazón de León.

Su primo Federico Barbarroja le solicita ayuda en 1174 en las guerras con Lombardía y los Papas; no le interesó ser partícipe de esa aventura. Barbarroja fue derrotado en la batalla de Legnano en 1176 y nunca se lo perdonó a Enrique El León. En 1181 fue juzgado; en 1182 fue exiliado de Alemania, dándole un plazo hasta agosto.

Éste, en primavera, con toda su familia, recorre un bosque de 70 KM y se aloja en el Castillo de Mudzborgh. Desde allí, acompañado de La Hermandad “Bruderschaft der Mudzborgh, llega a Lombardía y embarcó hacia Inglaterra. Regresa a Lombardía e inicia, en 1182, el peregrinaje hasta Santiago de Compostela, para venerar al Apóstol Santiago.

Ya con toda la información, restablecimos esta Hermandad, siendo confirmada por el Papa y el Arzobispo de Santiago. Lo conseguimos en 2009 y seguimos nuestra andadura defendiendo el humanismo cristiano, luchando por el respeto y hermandad con todas las religiones con valores positivos.

Otra de sus motivaciones, es indagar en la Cuna de Colón y sabemos que está escribiendo sus criterios. ¿Nos puede adelantar alguna cosilla?

- Colón era de etnia hebrea o judía. Este postulado fue defendido por Celso García de La Riega, Pedro de Lorenzo y Macías y otros muchos investigadores. El no considerarlo judío, parte de una premisa ambigua y las conclusiones pueden ser erróneas.

Llevo 19 años investigando sobre Colón. He leído casi todas las teorías. Descarto la Genovesa, ya que no tiene ningún fundamento para apostar que Colón era Genovés.

Lisboa, Pontevedra y San Sebastián eran los astilleros y puertos más importantes de Europa. Los pescadores pontevedreses y vascos, es posible, que en siglos anteriores al XV llegasen a Terranova y otras tierras cercanas al continente norteamericano.

Pontevedra tal vez fuese el astillero y puerto más relevante. Todos los nautas, mareantes, lo visitaban y algunos se establecieron en esta villa.

Nos has pincelado unos criterios que comparten la mayoría de los serios investigadores. Le pregunto, ¿Dónde pudo nacer Colón?

- Apuesto que nació al lado de Santa María La Antigua. Hay un documento de 1498, que habla de la heredad de Colón, al lado de esta Iglesia. Tenemos documentos que la calle Isabel II, los Fonterosas tenían posesiones. Pudo ser la herencia de su madre. A la Nao, que un principio se denominó La Gallega, él cambió su nombre por Santa María. En 1492, llegando a las otras tierras y construido el Fuerte Navidad, celebra en diciembre el festejo de la Virgen de la O, la virgen embarazada y patrona de Pontevedra.

Me han llegado unos apuntes de Don Ramón de Valle – Inclán, que detalla que los Fonterosas, de etnia judía, tenía fincas en la Feligresía de San Salvador, denominadas la Niña y la Pinta.

Aporta Valle –Inclán una partida de nacimiento Francisco Cristóbal Colón y Fonterosa, hijo de María Fonterosa.

Sobre Valle – Inclán he encontrado testimonios en “Publicidad” 12 de agosto de 1911; en un texto en “La Libertad” de 19 de diciembre de 1912. Lo pincela Xosé Lois Vila Fariña, en su libro “ISSN 1698-3791 No. 15,2007, páginas 92-93.

Estoy analizando estos apuntes, ya que pueden dar luz a la oscuridad sobre Colón.

En la Parroquia de San Salvador de Poio, iniciaron unas excavaciones en el viejo cementerio, buscando pruebas de ADN de parientes del Almirante. Hablan que participa la Universidad de Granada y el Dr. Lorente.

- En la parroquia de San Salvador de Poio, se están realizando excavaciones, buscando pruebas de ADN, para compararlas con las del descubridor de América. Yo pienso que están equivocados. En la actualidad, hay indicios y pruebas que los apellidos “Colón y Fonterosa” son judíos.

El 31 de marzo de 1492 decretan el destierro de los judíos que no acatasen el catolicismo, con un plazo hasta el 31 de agosto de 1492.

Hasta entonces los judíos tenía su propio cementerio en la ciudad de Pontevedra. Por referencias de Casto Sampedro, los judíos enterraban a sus muertos lejos de la ciudad, en una cota alta. Creo que las excavaciones deberían hacerse donde está situada la Facultad de Bellas Artes que es la tercera cota en la ciudad de Pontevedra. Ahí, posiblemente, estuviese el cementerio judío.

Todos tenemos diversidad en criterios. Es memorable que cada persona realice lo que cree más conveniente para esclarecer el origen de Colón. Propongo una sugerencia, basada en el método inductivo: realizar el ADN a Felipa Móniz y a su hijo Diego de Colón; a Beatriz Enríquez de Arana y a su hijo Hernando de Colón. Con ello se podría establecer la posible etnia del Descubridor y nos abriría otras vías a investigar.

Se ha publicado en varios medios de comunicación que esta excavación está patrocinada por la Universidad de Granada, con la participación del Dr. Lorente.

- Me he puesto en contacto con el Dr. Lorente y transcribo su contestación: “Estimado Juan Carlos. Gracias por su mensaje. Yo soy el director científico del proyecto, pero mi actuación se limita a realizar y coordinar todos los análisis de ADN. Nosotros estamos analizando las muestras que nos envían los defensores de las diferentes teorías, de modo que no tengo conocimientos históricos para poder opinar sobre las mismas porque yo soy médico y mi especialidad es el análisis genético. Si lo estima oportuno, usted puede contactar con el señor Eduardo Esteban, que es el promotor de este trabajo concreto en Galicia. Un saludo. José Jose A. Lorente Enviado desde mi iPhone”.

¿Veremos pronto la publicación de tus investigaciones sobre Colón? ¿Crees que él ya conocía la existencia de América?

- Sigo con muchas dudas razonables; entre ellas, los hermanos de Colón, Diego y Bartolomé. En cuanto sí Colón conocía la existencia de la Otra Tierra, dejo estas reseñas.

Garcilaso de la Vega asevera que el nombre del piloto de la carabela que llegó a las islas de Caribe, “Alonso Sánchez de Huelva”, conocido como el pre-nauta. Su regresó fue complicado, naufragan en Porto Santo, en Madeira, cuatro años antes del descubrimiento.

Colón, casado con Felipa Móniz, vivía en Portosanto; encuentra ya maltrecho al naufrago y este le releva los detalles de su aventura y es posible que le entregase la carta náutica.

José A. Hurtado, en su carta Templaria, que rabí Zacuto entregó a Colón en Salamanca, defiende que los amalfitanos – templarios viajaron a América en el siglo XI-XII, trayendo plata que la introducían por Salamina, ahora Madeira.

El encajar todas las informaciones e investigaciones, lleva su tiempo. Envío algunos ensayos a Hannover, ya que están muy interesados por el tema de Colón. Con el tiempo, intentaré exponer mis conclusiones en un libro.

Gracias, Juan Carlos. Te deseamos la positiva fortuna en este gran laberinto sobre la historia de Colón.



Pedro de Lorenzo y Macías.

*Fotografía: Copyright © Miguel Selas Canga.