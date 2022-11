27 días: Pensé que eras el último

Pensé que eras el último, el que pertenecería al capítulo final. Los amores duelen mientras mueren. Este amor duele en la vida y en la muerte. Imaginé que serías parte de la madurez emocional que permite entender y hablar. No estaba preparada para decirte adiós. No por nosotros, sino por el cansancio emocional que me persigue. Me acosan las despedidas. Si tan solo pudiéramos evitar perder toda esta energía en algo que vamos a desperdiciar. Vislumbré un futuro que no llegará. Mas este sentimiento de pérdida tampoco durará para siempre.

Pensé que yo sería tu último amor. Ese cariño que sabe esperar. Tu más fuerte pasión. Me vi enredada entre tus brazos por días, meses y años. Imaginé que seríamos dos viejos desafiando la vejez, soñando suave y lento, caminando juntos por veredas verdes llenas de nietos y caritas dulces. Así no fue. Así no será. Aparecieron cosas que no estaban, personas, monstruos, miedos.

No seremos los últimos. Darás la bienvenida a otros labios, un cuerpo extraño se convertirá en tu nuevo hogar. Y yo...haré lo mismo. Creeré en ese amor que siempre me defrauda. Se me olvidarán estas lágrimas y un día te convertirás en una memoria que duele. Tal vez seré indiferente. No sé. Después de un tiempo olvidaré todo lo que me hizo amarte. Llegarán otros brazos que me harán soñar. Un aroma diferente, la sensación de algo que tal vez durará para siempre.

Me haces descubrir que existen nuevos finales.

Me haces entender que no seremos nuestro último amor.

Una vez más…tranquilamente, digo adiós.