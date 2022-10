27 días: Sabor es sabor

Quiero consumir un poco de la yerba que crece entre tus dedos antes de que fallezca y tenga que simplemente dejarla ir. Si enciendo este tabaco en tus labios podremos consumirlo juntos lentamente hasta que haga su efecto y nuestras bocas tengan el mismo sabor. Una cosa lleva a la otra, seremos humo que emborracha a los vivos e invita a los muertos a beber de la misma copa.

Quiero un puñado de amores tan carnales como el tuyo. Sabor es sabor. Pronto llega el ritmo de una melodía que parece música y suena como tambor en mi cerebro. Me hace abandonar todos los sentidos y las lógicas. Abro la puerta y salgo de este encierro que se llama relación. Solo quiero libertad. Amar libremente. Estas sogas que pones en mis oìdos cada vez que dice te quiero me hacen sentir pequeña. Hagamos amor del amor sin preguntas ni respuestas. Abrazarte es un placer que quiero volver a repetir.

Pero me angustia la absurda necesidad de sentir que pertenezco. No me obligues a ser tuya, seré tuya si quiero.

Recuerdo el humo que nos hacía cómplices. Eran mejores tiempos. La conquista te hacía parecer perfecto. Algunas cosas han cambiado con el tiempo. Menos yo. Sigo pensando igual. Sabor es sabor. Todavía yu sabor es el que yo prefiero.