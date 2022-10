Feijoo, como Xavi… se evapora

Estamos a un año de las elecciones generales y se abre la veda de la propaganda, la publicidad, de poner a la gente en guardia. Las empresas demoscópicas tienen un motivo más para hacer su agosto en otoño, y el CIS ha puesto en marcha la maquinaria pública al servicio del gobierno de turno, como siempre ha ocurrido, nada nuevo.

El caso es que, en el último barómetro publicado, se refleja un cambio de tendencia claro, aunque cosa bien diferente será comprobar la veracidad de la información por la elaboración que esos datos hayan sufrido en la “cocina” de Tezanos.

Las encuestas raramente evidencian lo que los ciudadanos piensan, más bien tratan de decirle a estos lo que deben pensar. Esto es así, y ocurre en las todas las encuestas, no solo en las de intención de voto.

Se dice poco más o menos lo que el que paga quiere escuchar para tratar de condicionar a la ciudadanía, ya sea para votar o para comprar un perfume.

Pero volviendo a la política, parece claro que hay partido. A pesar de que existía la percepción de que Feijoo lo tenía todo hecho solo con no hacer nada, mirando únicamente como el partido socialista y el gobierno se hundían para ser aclamado, pues da la impresión de que no va a ser así. Le va a costar más llegar a la Moncloa que a la presidencia del PP porque su estrategia era no hacer nada y eso, por fortuna, tiene un coste.

En efecto, parece que el escenario está mudando, la situación es otra y del propio Feijoo se esperan propuestas concretas más allá del no a todo. Incluso sin tener ningún dato sociológico, se notaba que ya iba a menos. Pero, sore todo, porque el gobierno se ha puesto las pilas y ha tomado la iniciativa no solo aquí, sino también en Bruselas.

Por tanto, es verdad que hay un cambio de tendencia, aunque es difícil saber hasta qué punto tendrá efectos cuando llegue el momento de introducir los votos en las urnas. Lo que es evidente, es que la cosa ya no pinta para Feijoo como pintaba. El efecto Feijoo tiende a aposentarse y se está produciendo una bajada del suflé pepero. En ese sentido, puede que, el efecto Feijoo, como el de Xavi en el Barça, se esté evaporando.