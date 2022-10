¿Existió Teucro o fue una invención de la escuela homérica? Memorando Civitatem Duo Pontes.

Tenemos suerte. Luce el sol, suave, tierno y complaciente. Observad que pintoresca casa embellece la entrada en la Plaza de Teucro; consta de dos plantas; la de abajo, asorportada y con columnas dóricas; en la planta superior, ventanal con su balcón; luce un escudo mobiliario. ¿Puede pertenecer al Barroco del siglo XVIII? Una curiosidad: La planta de arriba tiene como soportes dos jambas muy curiosas. ¡No vivió Teucro en esta hermosura!

En 1843 se denominó Teucro, basándose en una leyenda: "Teucro, uno de los héroes de la guerra de Troya, siendo desterrado por su padre Telamón, se asentó en Galicia, fundando esta ciudad con el nombre de Helenes. Hay una grabación en piedra en el antiguo ayuntamiento, que leemos: "Te fundó Teucro Valiente, en la ribera de este río, para que en España fueses de todas las villas maravilla". Poco sostenible, no hay indicios helenos.

Ya desapareció el epitafio de esta fachada, ayuntamiento de la ciudad de Pontevedra. Donde podemos visionar la estatua es en el techo de la Fundación Abanca; era de bronce y ya se quedó con medio arco.

En el siglo XIX mitificaron a Teucro, a Breogán, sin base documental ni fundamentos para sostener estos personajes.

Antes de plantear sí Teucro fue un personaje ficticio, vamos a detallar unos pequeños datos para su análisis.

Afirman que Homero vivió en el siglo VIII a. C., que era ciego; le atribuyen los poemas épicos de la Ilíada y La Odisea. En el periodo helenístico (323 a 30 a. C). Ponen en duda razonable la existencia de Homero; este nombre tiene su origen en HÔMEROS, una variante del jónico – eólico Homaros; significa rehén, prenda, garantía. Apuntan muchos que el nombre proviene de una sociedad de poetas, denominados Homéridas (hijos de rehenes).

Estos no eran apropiados para combatir; no había en ese siglo literatura escrita; a este colectivo se imponía recordad la épica local y los acontecimientos pasados.

Después de muchos estudios, concluyen que en Homero confluyen realidad y leyenda; sostienen que era ciego y varios lugares reclaman su cuna, su origen.

A través de los siglos, estuvo en debate su existencia. Abreviamos y pincelamos el comentario de Joachim Latacz, investigador: "Pone en duda sí Homero fue una persona real o bien el nombre dado a uno o más poetas orales en permanente contacto con la nobleza. Estos cantaban obras épicas".

¡No os despistéis! Ya con lo expuesto, se nos presenta un panorama para dudar de la existencia de Teucro. Los homéridas los sitúan en el siglo VIII a. C; la guerra de Troya, en el siglo XIII a. C. Separan cinco siglos de los posibles hechos troyanos, de los comentarios épicos. ¿Quién sostiene que los hechos troyanos sean verídicos?

Leyendo y analizando varios escritos sobre Homero, llegamos a la conclusión que no aportaban datos fiables. Lo que consideran muchos que la procedencia de este grupo épico la ubican en la zona coloquial jónica de Asia Menor. En aquellos tiempos a un ciego le era imposible escribir. Ponemos en duda razonable la existencia de Homero.

LA GUERRA DE TROYA. Eratóstenes la sitúa entre 1194-1184 a. C.; Marmor Parium entre 1219-1209 a. C; Heródoto en 1250 a. C. La realidad histórica de esta guerra fue y es gran motivo de debate.

En la mitología griega, esta guerra fue un conflicto bélico que enfrentaron a una coalición de aqueos contra Troya, para castigar la ofensa del rapto de Elena de Esparta por el príncipe troyano París. El historiador Heródoto comenta que esta guerra se produjo por la enemistad entre persas y griegos. Algunos autores de la antigüedad cuestionan la veracidad de varios eventos relatados.

Las excavaciones de Heinrich Schliemann en el siglo XIX y el estudio de los archivos reales del Imperio Hitita, nos dejan estas consideraciones: Un gran debate sobre la existencia de la guerra de Troya; el escenario histórico es defendido por la mayoría de los investigadores; fue imposible demostrar que se emprendiera contra esta ciudad una expedición bélica, capitaneada por los griegos.

La lectura épica de los Homéridas y Virgilio es amena; fundamenta el origen del imperio romano. Las obras épicas son: La Ilíada, La Odisea y la Eneida. Observamos la participación y ayuda de los dioses de la mitología en todos los eventos. Unas grandes obras de fantasía, fundada en un hecho muy discutible por historiadores.

Todo lo expuesto fue motivos de grandes debates. Pincelamos algunos, para vuestra reflexión. Exponemos hechos y el análisis de ellos puede llevarnos a muchos postulados.

En la Antigüedad: Los griegos daban como certeros los hechos redactados en las épicas; defendían que esta guerra sucedió en el siglo XIII a. C. o en el siglo XII a. C.; situaban a Troya en el estrecho de Dardanelos, en el noroeste de la península de Anatolia.

Heródoto consideraba que la guerra existió, siendo la primera invasión de los griegos en Asia y que fue la causa de enemistad entre griegos y persas; duda de los personajes que se detallan en la épica.

Tucídides consideraba exagerada el número de tropas contada por los Homóridas.

Dion de Prusa comenta que los vencedores fueron los troyanos.

EN TIEMPOS MODERNOS: En 1870 el arqueólogo Heinrich Schliemanan excavó la colina de Hisarlik; halló restos de una ciudad, coincidentes con la ubicación de Troya por los antiguos. A los argumentos arqueológicos a partir de 1988, dan posible que Troya era una ciudad protegida por un sistema defensivo, basándose en documentos del Imperio Hitita, con la denominación de Wilusa.

Se genera un gran debate con muchos interrogantes sin respuesta fiable. Los defensores de la Guerra de Troya histórica citamos: Schliemann, Dörpfeld, Blegen y Korfmann. Entre los opositores, Moses Finley apunta la ausencia de pruebas arqueológicas sobre la historicidad del mito. Frank Kolb, Dieter Hertel, Joachim Latacz, consideran posible el origen micénico de la leyenda, pero respecto a su historicidad se muestran cautos y comentan que es posible la existencia de un sustrato histórico.

Trevor Bryce: "La guerra de Troya pudo ser un pequeño núcleo histórico de varios ataques contra Troya por los griegos de la Edad de Bronce y no un asedio".

TEUCRO. En el capítulo XV de la Ilíada, visionamos que Teuco era el mejor arquero. Estaba dispuesto a lanzar una flecha contra Héctor y el dios Apolo le rompió la cuerda del arco. Da a entender que fue uno de los que iba en el Caballo de Troya y la destrucción de la misma. En la Odisea no menciona su destierro.

Eurípides en su obra "Helena" comenta: Telamón le reprocha el no vengar a su hermano; éste alega que se había suicidado. Fue desterrado. Llega Chipre y funda la ciudad de Salamina. Emanan distintas leyendas sin soporte histórico, ya que toman referencia de las obras épicas de los Homéridas; muy cuestionadas. Pompeyo Trogo y otros defienden que fundó Cartagena en 1184 a. C con el nombre de Tucria.

NUESTRA LEYENDA: La ninfa Leucoina le mostró el lugar para fundar esta villa, denominada en la antigüedad Helenes. Su bella ninfa nadaba por la ría. Teucro la intenta alcanzar y muere.

En el 2004 Fernando Lillo Redonet pincela este personaje mítico, que se duda razonablemente de su existencia; su obra "Teucro. El arquero de Troya".

En 1958 se construyó esta preciosa fuente; recuerdo en el frente de la fuente estaba escrito que Teucro fundó Pontevedra. Hay personas que opina que la estatua pétrea, junto a la Cruz, es una representación de Teucro.

Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografías: @Sofía Lorenzo Gómez.

FUENTES: La Ilíada; Gustav Schwab: "Las más bellas leyendas de la antigüedad clásica". Jhon Flexman; Sófocles; Pausanias y otros.