Flamenco por Tangos

Tocando la guitarra esta mañana me di cuenta de que en la calle

no había nada, sin embargo en otros momentos me podría

haber encontrado hasta un Hada.

Dominan las cuerdas , los dedos , el movimiento

sin que yo a ti te miento,

pero te siento,

con el caer del viento,

redoble de pies, taconeo

sin que aparezca por la puerta el hombre feo,

dale, uno , dos, seguidos los golpes,

en el suelo,

porque no estoy de duelo,

ya que me huelo,

que todo esto es un camelo,

ahora frena suave como el ave,

y ahí sigo en mi nave,

tu tocas las palmas , ahora

lento , ahora rápido,

y en un sinfín

me llaman el Tomasín.

Parece que llueve sin llover

algo que no quiero ni ver

que muchos solo quieren

tener,

taconeo y mas poder,

y al final solo su materia

verán arder,

y sus vidas bien padecer,

porque no son los que parecen ser.

Aaaai, aaiii, tiritiri, tiri, aaiiii, aaaaiiiii,

aiii, como está cotizada la amistad

a un precio alto en bolsa y queda

todo en banalidad.

Que fatalidad ¡

El violín rasga porque mi tío creía

que con mucha pasta

con eso todo basta.

La puerta está cerrada y toda

la gente está varada

en que aquí parece

que no pasa nada.

Eii, eii, que no hay una , sin dos

ni tres, que con este repique

de estoca termino mi baile

sangriento porque a veces

estoy que reviento

porque nada nuevo invento

solo quiero estar contento.

Vamos allá , niña,

eso es, muy bien,

así, así, olee,

esperando la liberación

de periodistas sin absolución

porque el sistema es un

monstruo sin solución y

carece de emoción.

Mi hermana mueve las manos

sobre el tablao arriba , como

las gitanas de buen palo,

el ninguneo se ve en todo

paseo , algo feo,

con los derechos humanos

gobierno se comporta como

marrano,

saharauis encarcelados

y del mundo olvidados.

Ale, la sangre se me precipita

y que alguno pita

cuando se discute la guita

¿disensiones contra la monarquía ?

no mire usted hoy no es el día

la libertad de expresión

se calló por el balcón

toma ya ¡eso es¡ que guapa ¡ole¡

apura

(acompañamiento palmas)