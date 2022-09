Agradecemento pola sinalización para peregrinos en San Caetano en Cerponzóns

Unha das suxerencias que fixemos fai uns meses desde a asociación de Veciños O Chedeiro á Xunta de Galicia foi a de pedir a sinalización adecuada para que os peregrinos ao chegar a este punto de San Caetano cruzasen para o outro lado da senda peonil.

Un pequeno detalle que evitará algún que outro susto que podía chegar a ser un accidente.

Desde O Chedeiro damoslle as grazas á deputada Paloma Castro pola súa colaboración no parlamento propoñendo as nosas peticións.