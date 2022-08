27 días: Morir un rato

A veces es necesario morir un tiempo. Detener cada pensamiento lógico que respira en la mente. Dejar lo importante para otro día, para después, o para otra vida. Hay momentos en que visitar otro mundo es imprescindible. Cerrar los ojos y sentir menos. Cero recuerdos, que se vaya toda la felicidad y la tristeza. Estar en neutro. A veces uno solo debe desconectar y volar solo. Que los amores dejen de sentir. Los dolores no duelan. Y la vida parezca detenerse indefinidamente.

Quiero que la brújula se equivoque y me lleve al lugar equivocado. Sentir que no conozco nada de mi misma. Que nada sea suficiente para hacerme entender quien realmente soy. Olvidar los colores, los blancos y negros. Los opuestos. Olvidar para huir sin que las excusas sean necesarias. Nacer en otro cuerpo sin hogar. Perder todo el derecho al análisis y la lógica. Ser libre en una libertad diferente y desconocida. Completamente distinta, irresponsable.

Buscando nombres para esto que siento me encontré vacía y lo disfruté tanto que me quise quedar en esta nube. Visité mis muertos, los envidié y los acusé. En un intento por ser peor, cerré los ojos y perdí la vergüenza, desnuda sin reproches ni sonrojos. Si no regreso mañana no temas. Yo regreso.

La vida necesita dejar de ser vida para poder entender. Siempre regresaremos. Mis muertos no me hablan pero los siento. El dinero y el físico se despiden de ti cuando ya no significan nada. No es karma, es vida después de la vida. Vida antes de nacer. Te persiguen tus sombras, tus pecados, tus miedos. Mis espíritus me quieren consolar. Necesito morir un rato más. Para luego despertar en una vida que posiblemente no sea la última, ni la más perfecta. Escogeré quien soy, como soy y cuando soy. Para luego culparte de mis quebrantos y mis defectos. Porque nacimos para ser cobardes y aprender a amar y a odiar. Los dulces y los amargos hacen que sepas qué te gusta más.

Quisiera despertar y no despertar. Estoy en un viaje que me permite volverlo a intentar. Ser hombre, mujer, ser ambos, algo, simplemente un cuerpo. Eso que tanto tu desprecias hoy será tu destino en un tiempo diferente. Déjate morir un rato. Despégate de ti, simplemente aprende que en esta vida hay que saber morir.