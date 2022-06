Don Juan Carlos I, vulnerado y pánico para este desgobierno

En su visita a Sanxenxo en mayo de este año, gran multitud de personas le aclamaron. Él dio ejemplo de superación, esfuerzo, en navegar por nuestra ría de duende, de magia. Siempre sonriente, estuvo cercano a su pueblo; se le reconoció como un gran embajador de todos los pueblos de España. Estaban presentes miembros de otras filosofías políticas, que exclamaban: "Su regreso ha incrementado riqueza para la hostelería, autónomos y pequeños comerciantes".

No fue de agrado a este desgobierno que tenemos y nos lleva nuestra flota a encallar en la oscuridad: la mentira, el engaño, la no transparencia, son aliados de la pobreza, del hambre, del paro.

¿Por qué no puede estar presente en este mes de junio? Para evitar su vuelta, el Maquiavelo de turno, abre unas diligencias fiscales contra su Majestad, que rozan el esperpento. ¡No es justo! Todos, y muchos que están en el congreso, en el senado, en el gobierno, tuvimos, alguna vez, diferencias fiscales con La Agencia Tributaria.

Hemos regularizado estas situaciones, pero no nos obligaron a abandonar nuestras residencias. El trato que se le da a Don Juan Carlos I, se debe de analizar, ya que se le privan de derechos constitucionales. Él es un ciudadano de nuestra España; no se le pueden mancillar los derechos que nos confiere La Constitución.

Algunos o muchos vociferan: ¿Qué pida perdón y dé explicaciones de su conducta? A nivel estatal fue el mejor mediador con muchos países, generando riqueza para los distintos pueblos que juntos deberían unificar España.

Para exigir explicaciones, debe el gobierno informar al pueblo de todas sus gestiones; señalamos algunas: "sus dudosos contratos durante la pandemia y quiénes eran el equipo de expertos". Algunos opinan: Epi y Blas; Manolo y Benito. Qué nos expliquen los Eres en Andalucía, sus viajes en el Falcón para usos particulares, por qué se asoció con los que quieren dividir nuestra España.

Este Desgobierno critica hechos pasado, presuntamente corruptos y no quiere ver los presuntos casos de corrupción en Valencia, y en la sede de sus socios de gobierno. Nos debe de aclarar su acuerdo con Marruecos, saltándose al congreso, senado. ¿Qué esconde el Sr. Sánchez? ¿Por qué actuó como un presunto dictador en el pacto con Marruecos?

Tiene que dar explicaciones por la destitución del Coronel Pérez de Los Cobos. Él, siguiendo la petición de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que investigase quiénes autorizaron el 8-M y otras actividades. Este informe revelaba la falta de neutralidad política exigible a un funcionario público. El Coronel Pérez de los Cobos defiende sus derechos ante La Justicia, que sentencia que dicho Coronel cumplía con su deber. ¿Por qué no volvió a su puesto, ya que él es inocente? ¡Queremos explicaciones y transparencia!

¡Hablen, señores del gobierno! ¿Qué sucedió en Barajas entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez? ¿Qué contenían sus maletas? ¿Por qué la Audiencia Provincial de Madrid cierra el caso Delcygate? ¿Fue a instancias de la Fiscal General del Estado? Son planteamientos y se nos deben de aclarar.

No olvidemos las irregularidades de la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. No nos han dado ninguna justificación de ello. Después de muchos debates, la abogada del Estado Rosa María Seoane: "el informe pericial no aporta ningún elemento de tipo penal". La Fiscal General del Estado, exministra del Gobierno de Sánchez: "Concluyó que no existían elementos contundentes que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores". Nos quedamos pasmados. ¿Fueron razones jurídicas o el politiqueo del Sanchismo? Que nos aporten razonamientos lógicos y no de politiqueo.

Estamos observando la imposición dictatorial de la Ley Celaá; una enseñanza manipulada y sin consenso de las asociaciones educativas del País. ¿No deben de darnos explicaciones?

Sobre la "gran bonificación de los carburantes, hay diversas opiniones. Lo que padecemos es pagar más por luz, gas, carburantes, que nos lleva a una inflación de 9%. Nosotros opinamos que ya rebasa con mucho las dos cifras. Esto beneficia la recaudación de este gobierno. ¿Nos podían explicar dónde invierten esos millones que salen de los bolsillos del maltratado pueblo?

¡Ya no detallamos más! El que tiene que dar explicaciones son los de Podemos, sobre su presunta irregularidad en su financiación y en otros ámbitos.

¡Aclaren estas situaciones! Luego, podrían exigir a Don Juan Carlos I que dé todas las explicaciones, sí Él lo desea. La vida privada de cada persona es sagrada, ya en personas públicas, ya en personas normales, siempre que no sean delictivas.

¿Qué pretende este gobierno? ¿Empobrecer nuestras empresas, nacionalizarlas y reemplazar la Constitución por un régimen totalitario?

Molesta Don Juan Carlos.

Don Juan Carlos logró que se celebrase el Campeonato del Mundo de Vela en Sanxenxo. Él atrae a regatistas del todos los países; genera riqueza y ayuda a paliar las dificultades económicas que padecemos en muchas zonas de nuestros pueblos.

¡Sí! Señores de distintos planteamientos políticos, les molesta que el pueblo sencillo, clamen: ¡Viva el Rey! ¡Viva Juan Carlos! Estos clamores hacen temblar a la Moncloa y sus socios.

Esto puede ser el motivo de la apertura de diligencias fiscales. Nosotros somos apolíticos; intentamos analizar los hechos sin pasión, con libertad.

Creemos que comenten una gran injusticia con Don Juan Carlos.

Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografías: © Miguel Selas Canga.