Carta abierta a Naturgy Eolicos Si, pero asi NON

Estimado representante de Naturgy,



La asociación vecinal de Cuiña, a través de esta carta, quiere comunicarle su postura y gran preocupación ante la pretensión de construcción del parque eólico Campo das Rosas que promueve la empresa a la que representa.

Ante todo, dejar claro que más que nunca entendemos la necesidad del contexto presente y futuro de apostar por el desarrollo de las energías renovables. Somos conscientes del gran potencial que presentan los montes gallegos para el desarrollo eólico del país y apoyamos dicho desarrollo.

Ahora bien, nuestro apoyo es hacia un desarrollo eólico verdaderamente justo y sostenible en todos los pilares: medio ambiente, economía y desarrollo social. Creemos firmemente en una transición energética justa que, queremos creer, ustedes tienen como objetivo empresarial.

Consideramos que el nuevo uso de nuestro monte que ustedes plantean, el aprovechamiento energético, debe ser planificado bajo una responsabilidad social de empresa apoyada en el respeto por los habitantes de Cuiña que desean continuar apostando e invirtiendo por la vida en el pueblo bajo las condiciones de calidad de vida que hemos tenido generación tras generación hasta el día de hoy.

Nuestra postura no es un no por un no, como está ocurriendo con el gran rechazo y movilización social que se ha levantado en Galicia en el último año. Queremos dejar claro que no rechazamos al PE Campo das Rosas. Nuestra gran preocupación y desolación es por la instalación de dos aerogeneradores, de grandes dimensiones y potencia, encima de nuestro pueblo. Especialmente preocupante la proyección del CR-07 a tan sólo 522 metros de nuestras viviendas. El impacto visual es innegable y a pesar de que no somos 300 habitantes, que parece ser su corte para considerar si hay impacto negativo, somos igualmente ciudadanos que merecemos el mismo respeto por nuestros derechos.

Ustedes mismo defienden que el desarrollo eólico en el rural gallego supondrá una herramienta de lucha contra la despoblación del rural. Seamos francos, nadie quiere vivir con una torre industrial de 163 metros de altura con aspas de 69 metros rotando encima de sus casas. Estamos seguros que los directivos de su empresa no dejarían que se instalasen a escasos 500 metros de sus viviendas. No sólo es una afirmación innegable que el parque eólico no va atraer nuevos vecinos a nuestro pueblo, sino que los actuales residentes y sus hijos se plantearán, muy probablemente en sentido negativo, seguir apostando por vivir allí y rehabilitar viviendas que pertenecieron a tantas generaciones anteriores de sus familias. No hay contraprestación económica posible que compense vivir con esas torres prácticamente encima de nuestras casas.

Hablemos del impacto sonoro. Ustedes podrán decir que la modelización indica que no habrá molestias y que está dentro de los límites legales (a pesar de que si habrá un incremento de nuestros niveles sonoros). Seamos francos, es una modelización predictiva basada en datos que se introducen en un programa informático. Por tanto, sus resultados dependerán totalmente de los datos introducidos. Datos muy cuestionables y que siempre serán lo más favorecedores para los resultados que ustedes buscan para su proyecto. ¿Cambio de ventanas de las viviendas? Preferimos pensar que fue una broma que usted planteó a algún vecino porque desde la asociación queremos transmitirle que nos parece un “insulto” hacia el pueblo. No hemos escogido vivir en el rural para estar encerrados en nuestras casas, sino que escogimos vivir al aire libre con la calidad que ofrece el campo abierto y la alta montaña.

Mencionar el impacto de las balizas luminosas de los aerogeneradores a una distancia tan próxima a nuestro entorno que supone el fin de la contemplación del cielo nocturno que nos regalaba nuestro pueblo; o el impacto de una posible caída de pala, porque, discúlpenos, no se puede negar que ocurren esos accidentes.

Verdaderamente nos sentimos indefensos y ninguneados por Naturgy que parece ser, solo tiene como objetivo maximizar sus beneficios al menor coste, sin importarle la comunidad local arraigada al territorio que quiere aprovechar. Sentimos que nos han robado el derecho a ser parte de las decisiones que afecta al territorio que habitamos y se nos impone convivir con aerogeneradores gigantes encima de nuestras casas para que ustedes puedan enriquecer su cuenta de beneficios.

Sorprende esta actitud empresarial en una organización que proclama bien alto su responsabilidad social corporativa con respeto al medio ambiente y la sociedad civil. Su política empresarial proclama que las acciones de sostenibilidad de Naturgy se enmarcan en ocho áreas de actuación entre las cuales destacan: integridad y transparencia; gestión responsable de medio ambiente; interés por las personas; seguridad y salud y compromiso social.

Reiteramos nuestra visión favorable al desarrollo del parque eólico Campo das Rosas. Nuestra petición se reduce al respeto a nuestra calidad de vida y al pueblo donde han vivido todas nuestras generaciones de antepasados. Para ello, solicitamos retiren del proyecto los dos aerogeneradores tan próximos al pueblo, especialmente el aerogenerador CR-07 para el que queda demostrado los claros perjuicios que supone para la población de Cuiña.

Su retirada no implica una modificación sustancial del proyecto y está demostrado que pueden realizarlo dado que ya han decidido retirar el aerogenerador CR-02 y modificado por completo el acceso al parque. Así mismo, somos conocedores que tienen disponible más superficie de monte, sin afecciones y con licencia social, para continuar instalando aerogeneradores en la poligonal del parque eólico Pico Touriñán.

Entendemos que son los primeros interesados en que este parque eólico se construya con licencia social y con aceptación de todos los implicados, especialmente la comunidad de montes. Una aceptación social que respaldaría esos valores de empresa que dicen defender y proyectar con su actividad empresarial. Un si social que mejoraría claramente la imagen corporativa de la empresa cara la sociedad, donde mostrar que la fama de las empresas energéticas arriba mencionada no es cierta. Proyectar que Naturgy sí es una empresa que tiene como objetivo una transición energética verdaderamente justa con el territorio y la población. Una empresa que llega a acuerdos y que no arrasa los territorios con sus proyectos.

Ante este contexto, sólo nos queda apelar a la responsabilidad social de su empresa, a su compromiso con el respeto al territorio y a ser una empresa plenamente comprometida con la sociedad civil. Le agradeceríamos haga llegar esta carta, si fuese necesario, a las personas indicadas en la toma de decisiones de proyectos y responsabilidad empresarial.

En caso de que sean verdaderos sus principios, los vecinos de Cuiña, estaríamos a disposición de mantener una reunión con ustedes siempre que acudan bajo los principios que apelamos.

Reciba un cordial saludo.

ASOCIACION VECINAL DE CUIÑA