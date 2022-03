El orgullo de pertenecer a la Unión Europea

Los valores fundamentales en que se basa la U.E. son: libertad, democracia, igualdad, respeto por la dignidad humana, los derechos humanos y el estado de Derecho, la solidaridad y la protección para todos.

Los padres fundadores de la Unión europea: Churchill, Alcedi de Gasperi, Hallstein, Mansholt, Monnet, Schuman, Spaak y Altiero Spinelli, compartı́an un ideal común : Una Europa pacı́fica, próspera y unida para tener paz y estabilidad. La mayorı́a de ellos se dieron cuenta, después de vivir la primera y segunda guerra mundial, que para poder vencer a un enemigo poderoso hay que estar unidos. Adenauer se convenció tras la Primera Guerra Mundial de que una paz duradera solo podrı́a lograrse con una Europa Unida, y su experiencia en el tercer Reich (apartado por los nazis como alcalde de Colonia) le reafirmo más en esa opinión. Churchill, en su discurso en la universidad de Zurich en 1946 manifestó: "Existe un remedio que …en pocos añ os podrı́a hacer a toda Europa… libre y… feliz. Consiste en volver a crear la familia europea, o al menos la parte de ella que podamos, y dotarla de una estructura bajo la cual pueda vivir en paz, seguridad y libertad. Debemos construir una especie de Estados Unidos de Europa".

Partiendo de que lo ideal es no a la guerra, "No a la guerra de Putin", pero como dijo ayer en el Parlamento Aitor Esteban : "Si Rusia deja de combatir, no hay guerra, si Ucrania deja de combatir, no hay más Ucrania", si a la república Española le hubieran apoyado no hubiéramos sufrido una dictadura de 40 años, me conmueve y entiendo a esos ciudadanos ucranianos haciendo cocteles molotow y portando un arma , poniéndose delante de un tanque, para defender la libertad e independencia de su Paı́s. Se ha hecho lo indecible y se ha tratado por las autoridades europeas, que esto no ocurriera, pero un sátapra como Putin, con engaño, invadió un paı́s libre e independiente, hasta pretende negociar sin un alto al fuego, se ha saltado todas las leyes y acuerdos, y esta cometiendo crı́menes de lesa humanidad, por lo que esperemos sea Juzgado, aunque no reconozca la autoridad del Tribunal Penal Internacional, pues él sólo reconoce su propia autoridad.

En estos dı́as, nos hemos dado cuenta de la importancia de la unidad, "la unión hace la fuerza", de la suerte de pertenecer a la Unión Europea, de lo que me siento especialmente orgullosa y de nuestros altos representantes, y por lo que toca de cerca, del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Polı́tica de Seguridad, Josep Borrell, en su brillante y contundente intervención ante el Parlamento Europeo, explicando las medidas sancionadoras y coercitivas a Putin y a Rusia, y las de apoyo a Ucrania. "Nadie puede mirar de lado". "No vamos a cambiar los derechos humanos de los ucranianos por gas", "Nadie puede poner en el mismo nivel de igualdad al agredido y al agresor, y nos acordaremos de aquellos que en este momento no estén a nuestro lado". "Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan siguen vivas y debemos demostrar una capacidad de acción más poderosa, consistente y unida de lo hecho hasta ahora". "Cuando un potente agresor agrede sin justiCicación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conClictos". "Puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en que viven es peligroso y , para hacerle frente, hace falta que refuercen la unión". "Hoy están viendo el nacimiento de la Europa geopolítica". Dicho discurso pasará a la historia.

La intervención telemática en el Parlamento Europeo del Presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, quien con gran entereza realizó un discurso de una gran dignidad y en defensa de la libertad del pueblo ucraniano, "estamos peleando por la libertad que ustedes tienen" y solicita su ingreso en la U.E. Después de dicha intervención, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen ha defendido que "un pueblo que se levanta tan valientemente para defender su libertad y democracia, pertenece a la familia europea".

Las medidas tomadas por la UE, EEUUU y Reino Unido, ya han empezado a dar sus frutos, pues oligarcas rusos han comenzado a condenar la guerra y a pedirle a Putin que cesen los ataques y retire las tropas. Pero Putin es la encarnación del mal, una persona sin escrúpulos, sanguinaria, que antepone el ejercicio de poder, y reducir a todo el que no piensa como él, ha enviado a jóvenes de 18 años, niños, al frente, los que estaban haciendo la mili, a él no le importa la vida de los rusos ni ninguna otra vida, más que la suya propia, es un narcisista, ególatra, que se está quedando sólo, hasta han detenido a niños por depositar flores en la embajada ucraniana en San Petersburgo, está masacrando población civil.

La UE decidió utilizar el FEAP (Fondo Europeo para el Apoyo de la Paz), para invertir en armas que enviar a Ucrania, España es el cuarto donante a dichos fondos, y el martes en el Congreso de Diputados, nuestro Presidente Pedro Sánchez "la decisión de Putin de invadir Ucrania es un intento brutal de frenar la construcción de un espacio político, el europeo, cimentado en la defensa de unos valores radicalmente opuestos al autoritarismo que él representa" y anunció que como el resto de Paı́ses, incluidos Suecia y Finlandia de tradició n neutrales (amenazados por Putin), que España además de material defensivo va a enviar a Ucrania material ofensivo.

Por ello finalizo: "NO A LA GUERRA DE PUTIN", mi condena total a la invasión, y mi total solidaridad con UCRANIA, no podemos mirar para otro lado, si miramos para otro lado, mañana podemos ser nosotros, HOY TODOS SOMOS UCRANIA