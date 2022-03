Res publica: Aforismos para otro 23F

Un 23 de Febrero de hace 41 años las élites trataron de poner orden en un país que se estaba volviendo inestable por los múltiples movimientos de protesta en la calle y un presidente que parecía dispuesto a ceder ante esa presión social. En este año del Señor se ha producido otro, en este caso para poner orden en una organización fundamental para nuestro Régimen a la que por un leve instante su líder pretendió dar una oportunidad para la Ética, disciplina filosófica desconocida en su seno cuya introducción podría suponer una reacción en cadena de efectos devastadores. Diferentes estrategias, diferentes protagonistas, mismos objetivos. Hoy Casado, ayer Suárez.

Si en 1981 sonaron disparos, hoy lo hacen aplausos. Ovaciones en el Congreso a Casado que no eran otra cosa que balas cargadas de cinismo, disparadas por aquellos y aquellas que antes le juraron lealtad para poco después convertirse en sus verdugos.

Los tiempos avanzan que es una barbaridad. Julio César en los idus de Marzo fue apuñalado por un grupo de más de sesenta senadores, hoy sería despedido entre aplausos.

En un país moderno, Casado podría haberse ido por múltiples razones. Por ejemplo, por incumplir la Constitución, con su bloqueo a la renovación del Poder Judicial, o por sabotear la llegada de los fondos europeos a España, o quizás por su máster regalado con varias muertes sospechosas entre el profesorado. Pero se irá por romper la omertá dentro de una organización criminal.

Tras su despedida, se albergan esperanzas de que libres de toda atadura, Casado o García Egea destapen más corruptelas, pero ¿qué podrían decir que alcanzase alguna repercusión? Bárcenas amenazó con hacerlo y ¡vaya si lo hizo! En sede judicial declaró que entregó sobres en B a toda la cúpula popular, que todos los líderes del PP conocían la existencia de la Caja B desde los inicios del partido, o cosas tan graves como la que sigue: "A los pocos días, en el despacho del abogado de Lapuerta, hubo una reunión con [el letrado] Javier Iglesias [...] en la que me plantearon la preocupación que había en el partido con esos documentos. Y me plantearon que volviera a repetirlos, pero variando conceptos y cantidades de cara a hacerlos públicos y crear, digamos, la duda en la opinión pública de cuáles eran buenos y cuáles malos. Me ofrecieron para hacerlo en nombre del partido 500.000 euros". Nada pasó, por aquellos días los focos apuntaban al caso Neurona de Podemos. De las confesiones de Villarejo, capaces de provocar un proceso constituyente en cualquier país serio, mejor ni hablamos.

Con una marca de 16,84 metros que le valió la camiseta verde de ganador, García Egea venció en las fiestas patronales de su pueblo, Cieza, en agosto de 2008, logrando el título de campeón del mundo en lanzamiento de hueso de la oliva mollar chafá. Más allá de aquella hazaña no se le conoce aportación alguna al libre discurrir de la historia humana. Hasta siempre, Teodoro.

Imaginemos una organización en la que todos sus miembros tienen algo que ocultar y todos lo saben. La estrategia óptima, en favor del bienestar común, es que impere la omertá. Ahora bien, uno de ellos, que se cree con más poder que el resto, decide denunciar públicamente a otra persona de esa organización por sus corruptelas con la esperanza de apartarla de la organización. La estrategia óptima en este caso, ante el miedo a que el ejemplo se extienda entre otros miembros, es aislar al denunciante, dañar su imagen pública a través de los medios, y finalmente expulsarlo de la organización, para que la omertá vuelva a reinar. De que pueda acudir a la justicia no hay que preocuparse pues él mismo también tiene mucho que ocultar. Tampoco se hace necesario que la Sección Pi se ocupe del asunto.

No hacía falta ser diplomado en Ciencias Políticas para saber que Casado sería el gran derrotado nada más destaparse el asunto. La cuestión fundamental es que Ayuso gobierna una de las regiones más ricas de Europa y por lo tanto tiene acceso a multitud de fondos con los que crear redes clientelares. La redes más sólidas se tejen a través del IBEX (véanse a modo de ejemplo los contratos millonarios a Ferrovial durante la pandemia, los sustanciosos pagos a la sanidad privada por la hospitalización de pacientes, o los sobrecostes de más de cien millones de euros en unos muros de hormigón llamado hospital), y del poder mediático (en este caso el procedimiento es el habitual, la publicidad institucional, agujero negro por el que millones de euros de dinero público acaban en manos de las grandes cabeceras para que estos construyan el relato más afín a los intereses de ambas partes). Mientras, Casado, podría ser el presidente del principal partido de la oposición, pero eso solo es un título, por mucho que lo hubiese sido después de haber sido elegido de manera democrática dentro del partido por primera vez en su historia; a efectos prácticos no significa nada; solo sirve, como decía Ayuso, para disponer de tiempo libre para conspirar por los pasillos.

La cosa no va, desde la noche de los tiempos, de cuestiones éticas o morales. Va de tener el poder, el que sea. Es decir, en la Derecha, la razón de la fuerza siempre se acaba impidiendo a la fuerza de la razón.

Tras poder ver durante todo este tiempo a Casado ejerciendo de vendimiador, agricultor, ganadero, científico, actor dramático, quitanieves… tenemos al menos una certeza: no le faltará trabajo.

Ahora que la emperatriz de la posmodernidad ha mostrado su predilección por Feijóo para la sucesión, debemos asegurarnos de que éste estará a la altura de lo que su partido representa. Y no puede haber la menor duda: amistades con narcos; oposiciones convocadas y amañadas por la Xunta para sustituir a la cúpula del estamento médico por médicos afines al PP; contratos públicos con comisiones sustanciosas para su hermana; su prima, nombrada gestora del área sanitaria de Santiago, las más importante de Galicia, y denunciada por varios médicos por acoso laboral; muertes de varios pacientes de Hepatitis C por negarles el Sergas el tratamiento; operación Cóndor, en el que el principal encausado acostumbraba a regalarle por Navidad botellas de Vega Sicilia que alcanzaban un valor de 2.300 euros… Ante este currículum, en un partido con doce de sus catorce ministros de la era Aznar imputados y todos sus tesoreros condenados, solo cabe la aprobación popular.

"No existe nada llamado sociedad. Hay hombres y mujeres y hay familias". Si se trataba de ser la nueva Thatcher ibérica, Ayuso decidió tomarse en serio la famosa frase de su maestra.

El día que supimos que la emperatriz de la posmodernidad había regalado a su hermano una comisión de casi 300.000 euros mientras se morían los mayores en las residencias de la deteriorada sanidad pública, algunos españoles gritaban en la calle Génova: ¡Ayuso Presidenta!. Doscientos años antes, el carruaje de Fernando VII se detuvo. Un grupo de personas desengancha a los caballos de las cadenas necesarias para empujar la carroza real y empiezan a tirar ellos mismos de la caravana. Su gesto es acompañado de un grito: ¡Vivan las caenas! Celebran que el Rey haya derogado la Constitución de Cádiz y la vuelta del absolutismo.

Lo más preocupante para la Izquierda es que ya da por hecho que toda esta crisis de la Derecha no le reportará ningún beneficio político o electoral y simplemente trata de adivinar a qué parte de la Derecha beneficiará.

Cuando Casado decidió cerrar el expediente de Ayuso y a pesar de ello, ésta declaró que aquella reunión entre ambos había sido infructuosa, ya pudimos conocer el final de aquella historia. Si en una relación una de las partes debe humillarse frente a la otra para que esta continúe, para el humillado aquella es necesaria, para la otra es tan solo una contingencia.

Mientras miles de personas clamaban a Ayuso en Génova, yo, asumiendo mis responsabilidades, redactaba un tratado autocrítico de semiótica y dialéctica sobre lo ocurrido en las elecciones de Castilla y León.

Enigma científico: se desconoce si Dolores Delgado vive en este lado del multiverso.

Por el bien de la Justicia y de la ciencia criptográfica solo espero que no haya firmado esos contratos como I.D. Ayuso.

El día en el que en Alemania un canciller dijo que patear judíos y perseguirlos era algo natural y nada le ocurrió, el antisemitismo se había naturalizado. El día en que una presidenta reconoce que su hermano recibía sustanciosas comisiones de dinero público, mientras la gente se estaba muriendo, sin molestarse a aclarar a qué se dedicaba para cobrar veinte veces el salario mínimo anual en una tarde sin siquiera estar en nómina de la empresa contratada, y no le ocurre nada, salvo aplausos y ovaciones de los suyos, la barbarie se ha naturalizado. Si la ética, que no Dios, ha muerto, todo está permitido.

Si Copérnico terminó con el geocentrismo, Darwin con el antropocentrismo, y Freud con el racionalismo, el héroe castrista y detective en sus ratos libres Ángel Carromero ha hecho lo mismo con el centrismo.

A la memoria de aquellos políticos populares y barones populares que tres días antes de clavarle aplausos cargados de cinismo a Casado, mostraron su más profunda lealtad y apoyo a su entonces líder:

Allá por los años del reinado de Alfonso XIII, finalizado el escrutinio de unas elecciones generales, algunos vecinos de Motril, Granada, se llevaron al cacique local al casino del pueblo para que viera los resultados. Tras un silencio tenso y hojear los datos rodeado de correligionarios, el cacique pronunció las siguientes palabras: "Nosotros, los liberales, estábamos convencidos de que ganaríamos las elecciones. Sin embargo, la voluntad de Dios ha sido otra… Al parecer, hemos sido nosotros, los conservadores, quienes las hemos ganado".

Hasta ahora el votante del PP acudía a la urna bajo un relato mediático que trataba de ocultar la corrupción endémica del partido y redirigía la atención hacia Venezuela, la mansión de Galapagar o las jotas de Echenique. Pero esto supone un punto de inflexión. La corrupción ha sido expuesta al público por sus propios actores protagonistas en todos sus detalles y… ha ganado la corrupción. Ayuso responde que lo de que haya un comisionista es normal en este tipo de contratos y que haya sido su hermano es un mero accidente. Se han caído las máscaras y el telón, el escenario se ha quedado vacío, pero su público aplaude entusiasta la no función. No es necesario ficcionarla, la corrupción forma ya parte del paisaje natural, el votante no precisa de dramaturgo.

¿En qué momento se le pasaría por la cabeza al escupidor de huesos de aceituna que el electorado del PP iba a castigar la corrupción? Su homólogo, el Rasputín de la Taberna, ya sabía que todo eso carece de importancia. ¿A quién le va a preocupar lo del hermano si no le ha preocupado jamás el crédito a fondo perdido a su padre jamás devuelto, el sobrecoste de 100 millones en unos muros de hormigón llamado hospital, o los miles de muertos en Residencias después de haber dado órdenes de que sus pacientes no recibieran asistencia hospitalaria? Vivimos en la posmodernidad Trumpista que su partido ha alimentado desde siempre y del que ahora es víctima. ¡Ay, pequeño aprendiz al lado del MAR! Saluda a la nueva emperatriz de la idiocracia.

Lo más sorprendente de todo es lo aburrido que son los thriller políticos del cine comparados con lo que sucede en nuestro país.

El próximo "Callejeros" sobre barrios peligrosos se grabará en la calle Génova: amenazas, robos, dinero negro, bandas enfrentadas… forman parte de su paisaje cotidiano.

Hace once años que nos dejó el maestro Berlanga. Si vivera entre nosotros, demandaría a la realidad por plagio.

Por resumirlo podríamos decir que al final todo giraba sobre si podía llegar a ser candidata a la presidencia del país una senicida que en cualquier país serio estaría en la cárcel, frente a otro candidato al que todo el mundo sabe que le han regalado sus títulos académicos, y que en cualquier país serio estaría obligado a dimitir.

Lo más peligroso de este deplorable espectáculo es que termine minando cualquier sistema moral o ético referencial entre la ciudadanía, y acabe triunfando el relativismo extremo, es decir, la antipolítica, es decir, la barbarie.