Vuelta a la casilla de salida

Hemos vuelto a la casilla de salida. Los contagios se multiplican de nuevo, y hemos tenido que dejar de lado el optimismo que se había generado, para volver al inicio. Empezando por el propio Gobierno, que tras anunciar en varias ocasiones el final de la pandemia, la inmunidad de grupo y la recuperación económica, vuelve a sus orígenes para ponerse nuevamente de perfil en la gestión de la tremenda crisis sanitaria que nos azota.

La incidencia acumulada se dispara, y posiblemente en las primeras semanas de enero tengamos cifras escandalosas. En todo caso, arrancamos esta nueva etapa con la firme decisión del presidente de Gobierno de no ponerse al frente de esta situación para no arriesgar un ápice de coste político; y con el angosto espacio que dejan las sentencias del Tribunal Constitucional, que dejaron muy claro que es lo que no se puede hacer.

¿Y qué es lo que no se puede hacer? Básicamente dos cosas, imponer ningún tipo de restricción que no pase por el artículo 116 de la Constitución y, además, que las que afecten a derechos fundamentales, al amparo del citado artículo, no pueden ser delegables a las comunidades autónomas.

En definitiva, lo que no se puede hacer es justo lo que fueron los dos grandes pilares de Pedro Sánchez en la estrategia de gestión del principio de la crisis. Y, posiblemente, este sea el motivo por el cual el presidente reza para que la evolución de esta nueva ola no obligue a ir nuevamente a algún tipo de estado de alarma.

Que tengamos un estado descentralizado no es excusa para que la gestión de un asunto tan excepcional no sea liderado por el gobierno de la nación. El presidente no se puede limitar a reunir a los presidentes autonómicos, y como medida estrella, proponer el uso de la mascarilla en exteriores.

Aquí, como siempre, vamos dando bandazos. Unos para no lesionarse mucho políticamente, y otros para dañar al contrario. Pero nadie suma, todos restan, y la ciudadanía en medio, contagiándose, arruinándose y, sobre todo, despistándose.

¿Por qué no se ha desarrollado una ley de salud pública para dar cobertura legal a las medidas que sean necesarias? ¿Por qué siguen siempre pensando en pequeño y no a lo grande? ¿Cuáles son las razones concretas por las que el Gobierno se niega a legislar en esta materia? Vamos para dos años de pandemia y seguimos igual, en la casilla de salida.