No queremos premios, los celadores queremos ser categoría sanitaria

Cuando uno ve ya con cierta perspectiva la evolución de la pandemia se da cuenta entre otras muchas cosas de que los hechos brillan por su ausencia. Los celadores estuvimos y estamos en primera línea de pacientes COVID, hubo compañeros que fueron baja laboral por ser positivos cuando en un principio no se nos quiso reconocer como personal de riesgo, algo que se corrigió más tarde. Somos la parte más débil del sistema sanitario pero fundamental dentro del mismo. Tenemos como colectivo múltiples reivindicaciones que venimos arrastrando desde hace años y que se podían dividir en dos bloques.

Un primer bloque del colectivo afectan a reclamaciones dentro del Área Sanitaria Pontevedra/Salnes, en lo que se refiere a la contratación en primaria de celadores y no de otras categorías dando así cumplimiento a la sentencia en firme ya que el Sergas no recurrió la misma, siendo esta favorable a un compañero de Ourense y que se estaba aplicando en el resto de las áreas sanitarias ya que el titular de la plaza es un celador mientras este no se jubile.

Siguiendo con el primer bloque en el nuevo Montecelo deberíamos estar con un representante del colectivo en la comisión de seguimiento de las obras en el caso de que existiera esta, ya que somos los celadores los que estamos repartidos por los distintos servicios más los que se creen en el futuro y nos desplazaremos por el nuevo edificio, así cómo saber nuestra ubicación en la futura unidad de urgencias ya que en el actual espacio que no es tal, estamos muy expuestos a todo y a la presión, a veces comprensible, de pacientes y familiares.

Un segundo bloque con una única y vieja reclamación pero de las más importantes y que afecta a todo el colectivo en España, es la categoría profesional como sanitarios, es ahora y no en otro momento para reclamarla como así se hizo entre otras CC.AA. en las Cortes de Castilla y León en la que se presentó en la comisión correspondiente una Proposición No de Ley por parte de la formación Por Ávila para que los celadores sean categoría sanitaria con la consiguiente formación y titulación, es decir, un grado medio de FP e instando así al cumplimiento del Decreto Ley de categorías profesionales del año 2011 y poder equipararnos a nuestros compañeros de Navarra, donde allí si somos categoría sanitaria mediante Decreto Foral del año 2016. Con este mismo fin y estando pendiente una futura reunión con miembros del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia queremos llegar a un principio de acuerdo para que se presente la PNL en la correspondiente comisión.

Las funciones de los celadores están reguladas por una Orden Ministerial del 5 de Junio del año 1971 y en su artículo 14 hay 23 apartados que recogen las mismas y que están totalmente desfasadas en relación con la alta profesionalidad de la categoría hoy en día, una Orden Ministerial claramente preconstitucional. Este colectivo está en servicios como: urgencias, planta, UCI, consultas, información, rehabilitación, etc.etc y por lo tanto somos una categoría multidisciplinar. En una OPE se nos exigen temas como: Riesgos Laborales, Riesgos Biológicos, Estatuto Marco, Ley de Protección de Datos, Ley de Violencia de Género, etc.etc, eso sin entrar en el temario específico que es el más importante. Por todo esto y mucho más reclamamos ser categoria sanitaria.

Gustavo Olmedo Portela

Portavoz del Colectivo de Celadores del Área Sanitaria Pontevedra/Salnes