Casado prueba de su medicina

Está claro que ahora mismo, para la derecha española, Ayuso se ha convertido en la mujer que representa los valores conservadores más castizos y tradicionales. Ayuso es aplaudida allá por donde va, eclipsando no solo a los demás líderes regionales, sino también al mismísimo presidente de su partido. Su aparición en el congreso regional del PP andaluz donde, lejos de pasar desapercibida se convirtió en la estrella oscureciendo la imagen del propio anfitrión, es buena prueba de ello.

Ayuso se dedica a desafiar a la dirección de su partido con un discurso ganador y desacomplejado. Eso es evidente. Frente a ella, nos encontramos a un líder empequeñecido y acomplejado, deslumbrado por el halo que la presidenta madrileña proyecta.

Ella parece haber dado con la tecla ganadora, y está dispuesta a explotarla todo lo que pueda, y precisamente por eso la gente la quiere, por su desparpajo sin complejos.

Por el contrario, Casado se ha abonado a los discursos a la defensiva y eso, probablemente sin que él lo pretenda, no es más que la demostración de quién se siente perdedor. Él mismo se está convirtiendo en el principal valedor de la que puede ser su asesina política, y lo demuestra enfrentándose a quién, oficialmente, no tiene aspiraciones nacionales, reconociendo con sus complejos, que no se ve con capacidad para ganar las elecciones. Por ese motivo, el agrandamiento de la figura de Ayuso, es inversamente proporcional a la velocidad a la que mengua la de Casado.

Se puede discutir su mensaje, se pueden analizar sus carencias e incluso se debe cuestionar su populismo. Pero de lo que no cabe duda es que se trata de una mujer con tirón, que engancha y que tiene un discurso ganador.

Que Ayuso sea muy limitada, que tenga una gestión nefasta, que actúe de forma prepotente, que esté dañando seriamente servicios como la educación o la sanidad pública, o que sea profundamente desleal con la dirección del partido, con una estrategia consistente en dañar al presidente del partido para que no gane las elecciones y presentarse al día siguiente como la salvadora de todo, es lo de menos para los seguidores de la derecha.

En realidad, Ayuso no está inventando nada porque le está aplicando a Casado la misma medicina que él mismo fomenta. Aquella que consiste en desear a quien tiene el poder que todo se rompa para presentarse como el solucionador de todo.