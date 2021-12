Accidente en Loureiro Crespo

Pongo en conocimiento un accidente que tuve el calle Loureiro Crespo, tras las obras ejecutadas últimamente.

El martes 7, sobre las 9 de la noche, salí de mi casa a hacer la compra como hago habitualmente, al supermercado Froiz situado en la calle Loureiro Crespo cerca del Hospital Provincial. Delante de este supermercado, quedó pendiente de ejecución, una isleta con un árbol que se ejecutó del mismo material que la calzada (cemento) de forma que cuando hay poca visibilidad no se aprecia la elevación del terreno provocando tropiezos y, como en mi caso, caídas.

Con tan mala suerte que acabé con una cadera rota en el Hospital Montecelo. Hablando con otros vecinos de la zona, me comentan que ya se han tropezado alguna vez, por lo que me parece importante ponerlo en conocimiento de todos los vecinos para que accidentes como el mío no vuelvan a suceder.

Zona donde se produjo la caída

Ángel Dios Casalderrey