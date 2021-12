John Balan, grandes relatos

Non conhecín persoa máis boa e máis libre que don Manuel Outeda " from Seixo City, Marín ", como adoitaba presentarse. Dedicou a vida a facer a nosa máis feliz sen nunca pedir nada a cambio. Grazas a persoas coma John Balan, a Negra Noite de Pedra fíxosenos máis levadeira.

Disque puido acadar un bo caché como artista e facerse rico pero nunca renunciou ó seu anaco de liberdade e xa se sabe; a liberdade é o producto máis caro que existe. Ademais, el sempre quixo estar cerca dos seus moitos amigos. Da súa obra e vida, el foi o único director e guionista.

Contan que, hai moito tempo, unha leiteira vinha caminhando cara Marín cunha caldeireta de leite sobre a cabeza. A leiteira vinha botando as contas da leiteira ( xa conhecen o conto ). De súpeto sentiu un buguinazo detrás da caluga e botouse fóra da estrada indo caer nunha leira. A caldeireta virouse e os proxectos da leiteira fóronse por terra. Cando mirou á estrada non viu auto ningún, só un rapazolo que a fitaba extranhado. Entón ela berroulhe:

- Ai eras ti caralhán !...case me matas !!

O rapaz, un pouco amolado, díxolhe:

- E logho non lhe pitín...e logho non lhe pitín !?

Naquel xusto intre rematou o conto da leiteira e comezou a lenda de Jhon Balan, o xenial home - orquestra de Marín.

Velaquí un resumo das súas películas máis conhecidas:

--Eres un cobarde Flánagan, mereces morir...

- ! No, no lo hagas Morgan !

- Bueno, no te mataré pero te daré una buena...¡ Toma ! ( arréalhe unha pinha nun olho )

- Aag! ¡ Esto no quedará así...!

- No Flánagan; eso hincha.

<<<o>>>

- Bienvenido forastero.

- Bienvenido no pudo venir.

- Pués cuando venga dile que le busco.

- ¿ Para qué?

- Para vengarme.

- ¿ Vengarse? ¿ Por qué?

- Depende; yo lo mismo me vengo que me voy.

<<<o>>>

Un caso sen resolver.

- Oye Joe, ¿ resolviste ya el caso ?

- No McÁlister, seguimos sin saber "quién comió las peras de cementerio".

- Igual fué Bienvenido....

- Igual.

<<<o>>>

- Don't let your hair down.

- Cooomo ??

- Oye Dolly, ¿aún estás con Holiday? Necesitas un hombre de verdad, como yo.

- ¡Te matará si te atreves!

- Saldré ganando. ¿Acaso no sabes que la muerte es de acero inoxidable? y con el precio que tiene...Ven, vamos a retozar sobre un colchón América: "América, the best mattress of the wordl" Se lo dice John Balan, gran comedor de fanecas...Dile a Holiday que ya pasaré otro día a matarlo. Hoy me voy a rodar mi última película: " El asilo de los viejos perros malditos", "rimeik" de "El callejón de las vírgenes despistadas"; guz bai bois!

- Guz bai Yon !

- Si yu leita, mai frend. E logo ti non sabías que aquela película de "La muerte tenía un precio" deu tanto carto porque era de aceiro inoxidable? "No te sueltes la melenaaá que me tienes amarraaao...