¿Resultados o méritos?

España es el país de la Unión Europea con mayor índice de abandono escolar. Esto, que es un dato objetivo y viene siendo así desde hace décadas, debería de avergonzarnos a todos, además de ser un motivo de exigencia, para que nuestros gobernantes lo resolvieran de alguna forma a la mayor brevedad.

En materia de educación estamos siempre con los mismos debates sobre el modelo que tenemos y, sinceramente, después de tantos años de democracia, hemos salido casi a reforma educativa por legislatura, y a estas alturas no estamos mejor que antes porque seguimos acumulando los mismos deberes pendientes por hacer. Los únicos cambios introducidos han sido siempre los ideológicos por parte del gobierno de turno.

Básicamente, hay dos formas de entender la enseñanza. Los que defienden la educación resultadista, basada en la obtención de una nota de corte para saber quién aprueba y quién no. Y los que se decantan por una educación sostenida por los méritos, donde un resultado numérico no puede ser el único baremo que decida quién es apto y quién no, dejando al criterio de los profesionales de la enseñanza la decisión, a través de una evaluación continua y los conocimientos globales que cada alumno va adquiriendo a lo largo del curso.

Es cierto que un estudiante puede tener un mal día y suspender un examen sobre una materia para la que está perfectamente preparado y atesora conocimientos suficientes. Pero no es menos cierto, que alguna forma de evaluación y de selección tiene que haber. Es necesario medir el progreso de la enseñanza, y poder comprobar que lo que se ha enseñado, efectivamente, se ha aprendido.

Posiblemente habría que definir algo intermedio, un sistema en el que ambos modelos puedan convivir, cogiendo lo mejor de cada uno. Pero aquí tenemos un problema mayor, y es la dificultad de los gobernantes para ponerse de acuerdo, anticipando siempre los intereses partidistas a los generales. Por todo ello, lo único claro es que el camino que lleva la educación en España es el de mediocridad, cada vez más alejados de los países punteros europeos.