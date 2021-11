Ventana indiscreta: Tolerancia

Escucho a una abuelita en una mesa cercana comentando que su nieta se acaba de casar por el rito celta. Fue una noche de luna llena junto al mar, en la que el llamado Druida mayor del reino colocó a los novios en un gran círculo de arena, los coronó con diademas de flores de todos los colores, continuando con la proclamación: ¡Sois marido y mujer, hasta cuando queráis!.

Se alegró mucho que el druida afirmara que el hombre y la mujer son iguales. Le sorprendió que no hubiera marisco, en su lugar comieron un jabalí a lo Obélix, y que la tarta nupcial fuera sustituida por una queimada con el correspondiente conjuro. Lo pasó bien pero no alcanzó a comprender el porqué de esa ceremonia nupcial. Concluyó afirmando: ¡Lo importante es que sean felices juntos y que se lleven bien, hay otros que se casan por la iglesia, y duran dos días, se les ve felices, y hacen muy buena pareja, es mi nieta, la veo contenta y eso me basta!

Pensé en ese momento en el valor de la tolerancia, el respeto a los demás, todos somos diferentes, y ahí está la riqueza de esta sociedad, en su diversidad. Cuando ejercemos el arte de la tolerancia, entendemos que si alguien es de una raza distinta de la tuya o proviene de otro país, otra cultura, otra clase social, o piensa distinto de ti, no por ello es tú rival o enemigo.

Cuando insultamos a otro por razón de su orientación sexual, mostramos hostilidad hacia otro grupo religioso, odiamos al que tiene unas ideas políticas diferentes a las tuyas, o clamamos contra la inmigración: ¡qué se vaya a su país, ¡no me gusta!, ¡tienen otros valores y por eso deben irse, deben ser expulsados!. Cuando utilizamos el anonimato de las redes sociales para lanzar mensajes de odio o, creemos que nuestra visión es la única válida, estamos discriminando y siendo intolerantes.

Sólo tenemos que abrir los ojos, escuchar, ponernos en el lugar del otro. La abuela no rechaza lo distinto, simplemente no comparte la forma de realizar la ceremonia. Practiquemos la tolerancia como ella, y el mundo será un lugar mejor para todos.

@novoa48