Un orgullo para el pueblo español, que somos todos

El 16 de noviembre de este año, he tenido el honor de votar en el Senado a Ángel Gabilondo Pujol como defensor del Pueblo, y ese día escribí un twiter "dando la enhorabuena al pueblo español por tener como Defensor a un hombre de su categoría".

Cuando sus padres escogieron el nombre de Ángel, no pudo haber mejor elección, pues uno de sus atributos es la bondad, y Ángel Gabilondo la transmite, así como su formación humanista, hombre respetuoso, de gran sapiencia y que transmite humildad.

En estos tiempos de política convulsa, en que lo que más vende y publican los medios son las intervenciones con frases soeces y descalificaciones, personas como Ángel Gabilondo, ni eran entendidas, ni eran capaces de bajar a ese ruedo. Pero a una persona de esa categoría humana y profesional, no se la podía desaprovechar, es un orgullo el tener una persona de su valía como Defensor del Pueblo y estoy convencida de que va a tener muchos éxitos.

La formación de Ángel Gabilondo, catedrático de filosofía (metafísica), le da una impronta que les hace ser personas especiales, con talante y talento (como mi también admirado Salvador Illa) se caracterizan por su buen hacer, ser hombres discretos, tranquilos, que saben escuchar, pues en eso se basa parte de sus estudios.

En una entrevista en el País, hace meses, dijo "yo también sé ser malo, ser una persona insoportable y canalla, pero no quiero y he decidido no serlo. Eso también es una conquista. También se odiar, pero no quiero odiar. Si odio, me hago más daño a mi que a nadie. Lo que no quiere decir que no lo pase mal". Otra frase de él , que describe su personalidad es "La honradez es la mejor política".

En la política y en la sociedad, sobra soberbia y falta humildad, por eso son imprescindibles y necesarios, que personas como Ángel Gabilondo ocupen instituciones como la del Defensor del Pueblo, y con este artículo le rindo mi humilde homenaje y agradecimiento, este mundo sería mejor si hubiera más Ángel Gabilondos y el pueblo español, que somos todos, estará muy bien defendido.