Guerra de egos

¿Hay una guerra en el PP? ¿Se han desatado las hostilidades entre Ayuso y Almeida? ¿No eran estos los nuevos salvadores del partido, los espejos en los que debían mirarse el resto de dirigentes populares? Pues parece ser que ya no, al menos, de momento.

Lo cierto es que sí, hay una guerra abierta entre la lideresa regional y el que, hasta la fecha, era su principal palmero. Y por lo que parece, en Génova se han puesto de parte del alcalde. Ambos aspiran a liderar el partido en Madrid, la diferencia es que ella quiere dominar la Comunidad como paso previo a dar el salto a la Moncloa, y él no es más que una marioneta en manos de la dirección nacional. En realidad, a Almeida lo han metido en el lío sin su consentimiento.

Como en todo este tipo de conflictos por el poder político, la guerra se ha extendido al resto de la organización, entre los que piensan que debe ser Ayuso la jefa del partido, legitimada por su tremenda victoria electoral el pasado mes de mayo; y los que prefieren al actual portavoz nacional, por aquello de no hacerle sombra a Casado. Es decir, los que defienden a Ayuso van contra Casado, y los que se ponen de lado del alcalde, quieren hacerle la pelota. Lo de siempre.

Llegados a este punto, se produce un choque de egos. El de Ayuso, una mujer sin complejos, que se ve respaldada por toda la derecha mediática y también, porqué no decirlo, por las urnas. Y el de Almeida, que no parecía tan ambicioso, pero que, a pesar de no ser una de sus prioridades, aprovecha el interés de la dirección nacional, para tratar de aprovechar una ocasión que posiblemente no se le vuelva a presentar.

Pero no nos equivoquemos, lo que realmente está en juego es el poder de Casado, que ve una amenaza en Ayuso y envía a García Egea como perro de presa para frenar los humos de la rebelde. La verdad es que la costumbre que tiene el PP de autolesionarse cuando parece que las cosas le van bien, es digna de un estudio profundo.