Caminando en Igualdad

Nunca me embarco en ningún proyecto en el que no crea, tanto por su contenido como por las personas que forman parte de él. Pero también forma parte de mí, tener la certeza que puedo aportar algo positivo.

Así es como recientemente llego a la Comisión permanente de Igualdade e LGTBI del PP gallego.

El pasado viernes tuve ocasión de asistir a la primera reunión donde se marcó la hoja de ruta por la que se trabajará, y doy fe que es ambiciosa, pero cierto es que hemos de serlo ya que de por sí la igualdad como definición junto al respeto son pilares fundamentales para una sociedad próspera en todos los ámbitos. Ese fin debe llevarse a cabo de una forma lógica, coherente, alejado de estridencias y de falsas metas.

Es importante el desarrollo personal del individuo para que este redunde positivamente en el colectivo y, si cabe, es más importante todavía que la contundencia en contra de violencia no se separe nunca de una lucha que trascienda las ideologías y las diferencias y se consiga una "discusión" útil para aunar fuerzas porque sólo así se han conseguido logros a lo largo de la historia de la humanidad.

La disparidad es precisamente lo que más me atrajo de este proyecto, porque a pesar de ser cada uno individualmente diferentes, tenemos un pensamiento que nos une, y este es mejorar, y nada mejor para lograrlo que con la exposición de puntos de vista distintos que servirán de base para un crecimiento colectivo y político, pero al mismo tiempo como ciudadanos porque también nos afectan las desigualdades, la intolerancia y la violencia. Somos parte de la vida cotidiana y aunque parezca que la política ha perdido sensibilidad, nosotros como ciudadanos comprometidos por la erradicación de un gravísimo problema que cada día nos golpea y que no nos deja impasibles, estamos trabajando para que la corriente cambie y demostrar nuestro compromiso.

Estamos en constante crecimiento y tenemos la obligación para seguir caminando en el proyecto, ya iniciado, de mejorar. Nuestras expectativas son altas, pero también por trayectoria sabemos que podemos saltar las dificultades y demostrar que vamos con las manos llenas de ganas de conseguirlo.

No cerramos puertas y necesitamos también de la crítica que construye y de la sinergia de quienes tienen la misma preocupación para que no se sigan llenando nuestras vidas de muertes por la sin razón de seres que tienen la creencia distorsionada de que ellos son superiores y lo hacen llenando de sangre sus manos y de miedo nuestras vidas. Personas agresivas que con la fuerza destruyen la concordia. No cerramos la mente, no podemos hacerlo ante una actualidad social que evoluciona constantemente y de la que somos parte, precisamente porque a pesar de estar embarcados en el mismo proyecto somos distintos y capaces de unir criterios que den calidad al futuro.

Agradecida de tener la oportunidad de colaborar y ser parte de ello, y lo hago como mujer, como madre, como ciudadana, como trabajadora, como parte de la sociedad que activamente se pronuncia y demanda mejoras, pero que también sabe que las opiniones no cambian las cosas, lo hace el dar un paso adelante e intentarlo.

"Caminando en igualdad" para lograr un camino amable para el futuro de nuestros hijos, libre de violencia e intolerancia.