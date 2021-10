Convivencia amigos del Monasterio de Poio

(Entendemos la palabra amigos: hombres y mujeres).

Pronto se dará de alta la asociación Amigos del Monasterio de Poio. En ella se acoge a todas las personas, respetando la diversidad de creencias. La puerta estará abierta a todos, tenga distinta conceptuación ética. Nos une la sinceridad y el respeto.

En septiembre del 2021, esta futura asociación tuvo su convivencia en el Monasterio de Poio, con dos objetivos: representar la SALVE REGINA GREGORIANA Y Proyectar a todos los colaboradores EL CORTO GÓTICO EL CRUCIFIJO, cuyo estreno se realizará en breve.

En todos estos acontecimientos tuvo gran relevancia Luis Jesús Raposo Rodríguez, alias CHICHO RAPOSO. Nos comenta.

He estudiado cuatro años en este Monasterio. Me encanta este recodo. Nosotros, además de los duros estudios, hemos pavimentado este bello atrio, que une al enigmático Monasterio con la Hospedería, antes colegio de filosofía y teología. Fue muy gratificante el revivir nuestra Salve Gregoriana. Iniciativa de la Comunidad Mercedaria, dirigiendo nuestras opiniones y la realización P. Fray Arsenio Fernández Rodríguez. Envié a todos los compañeros, incluyendo a sus esposas, hijas, hijos, nuestra Salve Regina para que fuesen recordando y añorando aquellos años de grata amistad.

Don Fernando Olvés, profesor de música del Sánchez Cantón, unificó las voces y volvió a la bóveda de la Iglesia esas notas carismáticas de nuestra Salve.

Fue la alegría de todos los asistentes. Algunos dudaron que el Canto era real, pensando que se cantaba en playback. Luis Iglesias Otero gravó el evento y otros medios fueron testigos que todos nosotros cantamos “Vuestra Salve Regina”.

Muchos de nuestros compañeros y amigos no pudieron reunirse por serios inconvenientes. Están animados a reproducirla en el año que viene y realizarla para la alegría de todos los amigos que nos la requieren.

Recitó el excelso poeta Don Rafael Pintos Méndez (Wladimir Dragosán) un poema a la Virgen de la Merced. Agradecemos su gran colaboración y su gran humanidad.

Confirmo tus comentarios, ya que estuve presente y me enviaste al coro para no desentonar. Tú fuiste el “armadanzas” del Corto Gótico “El Crucifijo. Desembucha: hablas tanto como comes.

Antonio Rey Soto entró en el Monasterio en 1957 como fraile. Donó toda su biblioteca. En 1962 escribió su codicilo. Murió en Madrid en febrero del 1966. Los Mercedarios cumplieron con “sus últimas voluntades”. Trajeron, embalsamado, sus restos para enterrarlo en el Patio de las Procesiones.

El día era frio, cruel y con vendavales acompañados de aguaceros. Entra el féretro y llevaba un precioso crucifijo. Yo, en aquel tiempo, yo no las pensaba. Me parecía muy cruel que enterrasen ese bello crucifijo. Bajé a dónde estaba preparado su reposo y convencí a mis compañeros que yo, solo, me apañaba para enterrarlo. Ellos se fueron de contento. Todo lo reflejado en el Corto Gótico El Crucifijo está basado en hechos reales.

Al leer su codicilo, me entró un canguelo y me dejó muy preocupado. Rezo ante su tumba unos Padre Nuestro. Debido a mi falta de sentido, en aquellos tiempos; un gamberrete amigo animó a todos a filmar este corto gótico.

Mucho sufrieron mis compañeros que portaron el féretro, nuestro Director Carlos Quintía Celaya y el cámara Ramón Recarei repitieron las tomas varias veces. Alguno aún tiene ampollas y menos mal que el ataud iba sin cadaver.

Iniciamos el montaje en el 2019 y lo finalizamos en septiembre del 2021, siendo locutor Xaime Corral. La música es de la Orden de La Merced: Miguel del Barco Gallego, Anselmo Serna Bustamante y otros grandes músicos mercedarios. Luis Iglesias Otero, un actor soberbio, realizó el papel de Fray Chicho Raposo en el año 1966; todo un éxito en el rodaje.

El funeral se realizó como si fuese real. Gran colaboración y participación de la Comunidad Mercedaria. ¡La paciencia que tuvieron que soportar! Estas escenas, las iniciamos a las 16 horas y finalizamos a las 19,30, con un cansacio.. ¡Lo podéis imaginar!

Chicho, no te pongas medallas. Tú y Luis estabais en el coro, viendo el sufrimiento de nuestros compañeros y de La Comunidad. Sé que luego os tocó sufrir y cuando terminasteis ya pasara la hora de la cena. ¡Soportaste muy bien el duro trabajo! Finalizada la visualización del Corto, creo que has montado un festival de canto.

¡Se me olvidaba! Antes de la PROYECCIÓN, Doña Rosa María Vaamonde Parada pinceló la trayectoria de Fray Antonio Rey Soto. Seguimos con nuestros entretenimientos. Salió un Sacristán de Coimbra; tuvo gran pelea con los gallos que querían irse de paseo. Gran actuación Don Rafael Pintos Mendez (Wladimir Dragosán), Don Miguel Herrera. La animación Alevántate del Maestro Manuel Antonio Pintos. El Trio Raposo que deleitó. ¡Todo fue muy divertido y genial. Somos un grupo de distintos pueblos de España; nos hermana la sincera amistad y el respeto.

Escuché que tenéis preparado otro acontecimiento, basado en hechos reales. Su escenario fue este maravilloso Monasterio.

¡A mí me toca todo! Es cierto. Pronto iniciaremos un mediometraje. Su título: “Antonin Marek Machourek: su gran sueño EL MONASTERIO DE POIO”.

No espero que me den algún papel aquí, pero sí me lo dan, no me importaría recibir las broncas de los directores. ¡Ya estoy acostumbrado!. Bien. Sé que lo iniciaremos en breve. ¿Cuándo finalizará? No lo sé.

Gracias, Chicho. No faltarás en ese proyecto. Te deseo fortuna a ti y a todos los amigos del Monasterio de Poio.

Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografías: @Monasterio Mercedario de San Juan de Poio.