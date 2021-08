Ventana indiscreta: En la cuerda floja

Desde el primer día de las olimpiadas de Tokio, estoy a pleno rendimiento. Hoy, sin calentamiento previo inicié mi actividad deportiva a las 00,30 con Golf Stroke Play, a pesar de la ausencia de John Ram (qué pena su relación con el coronavirus) y, permanecí impasible en el sofá los 18 hoyos.. Seguí después con balonmano, waterpolo, piragüismo, tenis, baloncesto, hockey, atletismo y gimnasia artística. "Un sin vivir".

Acabo la jornada maratoniana, y veo que Pedro Sánchez, se adjudica la medalla de oro en la vacunación. No cabe duda, que está bien valorarse, y valorarnos, pero la tendencia a sobrevalorar nuestra realidad, está muy relacionada con el autoengaño. Estoy muy de acuerdo con la reflexión que se le atribuye a Oscar Wilde: <<Para poner a prueba la realidad, hay que verla en la cuerda floja>>.

Y, en esa cuerda floja, está el exministro del interior Jorge Fernández Díaz, que muy posiblemente se va a "comer el marrón" de una decisión colegiada. O, acaso alguien piensa que Rajoy no estaba al tanto de la denominada Operación Kitchen. Puede ser que no haya pruebas concluyentes, a la luz del auto del juez, pero concluirán conmigo que si alguien decide saltarse la ley, y cometer delitos que signifiquen una importante condena, no lo hace por su cuenta y riesgo, sino tiene el apoyo de los demás.

Posiblemente "Marcelo", el ángel de la guarda que protegía a JFD, haya cedido la plaza al ángel de la guarda del Partido Popular, Manuel García Castellón, el juez que fue nombrado magistrado de enlace, en París y Roma por gobiernos del PP (un puesto muy goloso por sus emolumentos: más de 10.000 euros al mes), y que regresa de nuevo a España, curiosamente a su Juzgado de origen, dónde recaen casos de importancia vital para los intereses del partido popular. Causas tan significativas como la operación Kitchen, Tándem, financiación irregular del PP de Madrid.

Llámenme desconfiado, pero yo no me creo las causalidades. Recuerden ustedes las conversaciones grabadas por la UCO, en las que Ignacio González le comenta a Zaplana: "Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular coño. "Yo le llamo a éste y le digo: oye ven aquí, el titular aquí y éste… a tomar por culo". El juez provisional era Eloy Velasco, y el titular, Manuel García Castellón. Blanco y en botella. @novoa48