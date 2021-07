Esto es lo que está sucediendo en Pontevedra

Comparto mi experiencia (sé que mis redes sociales son sencillas y no llega a mucha gente) para dar a conocer lo que está sucediendo, para denunciarlo de manera pública y lo haré también a través de una reclamación, la nefasta gestión del sergas con todo lo que concierne al tema del coronavirus, la verdad no me extraña que se esté desmadrando la situación de la pandemia. Lo peor de todo esto, quien sufre la mala gestión del Sergas, son de nuevo los sanitarios que están en primera línea luchando desde que empezó todo esto, sin medios y sin personal y doblando esfuerzos para cuidarnos a todos ,exponiéndose ellos muchísimo ( lo pude ver con mis ojos en urgencias).

Ahora que tengo algo más de fuerza, voy a contar mi odisea de estos días atrás. El miércoles 14 de julio fui a mi trabajo (una residencia de ancianos de Vigo) y me hicieron un test de control de antígenos, cuál fue mi sorpresa que el test dio positivo, en el trabajo me mandan irme para casa y me dicen que llame a mi centro de salud (Anafáns en Poio). En cuanto llego a casa llamó al centro de salud, le explico lo sucedido y la persona que me atiende el teléfono me dice que mi médica está de vacaciones y que me dirija a urgencias de la Parda. Yo no doy crédito a lo que me está sucediendo y me niego a ir a urgencias, ante mi negativa me pasa la llamada con una médica, la cual me dice que ella no puede hacer nada, ante mi insistencia me solicita una pcr. Al ver la respuesta de mi centro de salud me decido a llamar al número del covid (900400116) para informarles y que me ayuden, llamo 27 veces y no obtengo respuesta. Esa noche me sube de repente la fiebre, paso una noche malísima.

Al día siguiente jueves 15 de julio me llaman de mi trabajo pidiéndome la baja o un justificante, el cual no tengo ya que no me hicieron ni caso en mi centro de salud. Vuelvo a llamar durante toda la mañana al teléfono del covid, me coge una chica , toma mis datos , y me explica que me va llamar un rastreador para pedirme mis contactos y darme el justificante. No recibo ninguna llamada, cada vez mi salud empeora a pasos agigantados.

Viernes 16 de julio me vuelven a llamar del trabajo, me piden la baja y yo sigo sin nada para justificar mi ausencia laboral. Estando fatal de salud vuelvo a llamar al teléfono del covid, a mi centro de salud y nada. A última hora de la mañana consigo que mi médica, que ya volvió de vacaciones, me atienda y me da una baja médica por fiebre. Al poco recibo una llamada del sergas para comunicarme que tengo la hora para la pcr en el hospital provincial en la zona peatonal, yo le explico a la persona que me llama que no puedo moverme de cama, que estoy con 40 de fiebre y sin fuerzas, le pido si lo puedo hacer desde el coche, y su contestación es que fue donde me toco ir, que a cada persona le toca en un sitio. Me tiene que llevar mi hermano porque no me tengo en pie, me tuvieron esperando en la cola diez minutos, en los que pensé desmayarme, entre persona y persona no desinfectaban la silla ni nada, les avise yo que tuviesen cuidado conmigo porque yo seguro que soy positiva.

El fin de semana estuve muy malita, llevaba con fiebres muy altas desde el miércoles, paracetamol cada cuatro horas para conseguir controlarlas, a la noche no había control ninguno, subía muchísimo, cada vez me costaba más respirar, no tenía ni fuerzas para moverme de cama para ir al baño.

El domingo 18 de julio me llaman de Montecelo para decirme que soy positiva en Coronavirus, ni me preguntan cómo estoy ni nada, le pregunto yo una serie de dudas a nivel salud y me contesta que ella solo notifica los resultados, que ya me llamaran (un rastreador). Ese domingo a la tarde me pongo peor, empiezo a orinar sangre, así que me asusto bastante y llamo al 061, me toman los datos y me comunican que me llamaran. Me llaman a los pocos minutos, les digo como estoy y me dicen si puedo irme ya a urgencias, si me puede llevar alguien, ya que si tengo que esperar por una ambulancia puede tardar 40 minutos. Mi hermano me lleva a urgencias del Hospital Montecelo.

La verdad fue lo mejor que me paso desde que empecé todo este infierno, me atendieron súper rápido, me hicieron un montón de pruebas, me escucharon, me explicaron todo, me tranquilizaron. El trato de las sanitarias (eran todo mujeres) que me atendieron fue increíble, un trato humano inmejorable, muy atentas, cariñosas, tuve muchísima suerte en estar en sus manos. Estoy muy agradecida a todo el personal de urgencias del Hospital Montecelo. Hasta hoy jueves 22 de julio no recibí ninguna llamada por parte del Sergas, de ningún rastreador ni nada que se le parezca, lo cual me parece alucinante.

Algo que me di cuenta estos días es que esta enfermedad no solo te mina la salud física, te mina la salud mental, y apenas se habla de ello, es muy fuerte verte sana, perfecta y de golpe estar mal y cada vez que pasan las horas y los días te ves peor, te vas apagando, te quedas sin fuerzas, y te ves sola, encerrada entre cuatro paredes, sin entender nada, con miles de dudas, con un montón de síntomas que no sabes si te deben asustar o no , con preguntas sin respuestas, no estás en contacto con ningún médico, es muy frustrante, sin quererlo piensas miles de cosas, que no puedes evitar , ya que es una enfermedad que se llevó la vida de muchas personas. No me puedo imaginar lo que está pasando la gente que está peor, y aquí en Pontevedra hay gente en la UCI pasándolas putas. Yo tuve mucha suerte, me siento afortunada por ello.

Escrito por carlitapetita y difundido inicialmente a través de sus redes sociales.