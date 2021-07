¿Es el PP un partido de Estado?

La actitud del PP cuando está en la oposición es, sencillamente, inaceptable. En España tenemos una derecha que resta, que divide, que no suma, que pone cuantos más palos puede en las ruedas del Gobierno. Su negativa a cualquier acuerdo, su rechazo frontal a todo atendiendo únicamente a intereses partidistas, es condenable. Se puede gobernar o no, pero eso no significa que no se deba ser leal, ya no con el Gobierno, sino con la propia ciudadanía al que ese gobierno representa, que también es la que les votó a ellos.

En las comparaciones entre nuestra derecha y la de cualquier país europeo, salimos mal parados y nos deja en evidencia. Allí, los partidos conservadores apoyan aquellas medidas que, sin haber sido adoptadas por ellos, creen que pueden ser beneficiosas para la ciudadanía. No como aquí, que están siempre en el "cuanto peor, mejor".

En el Reino Unido, por ejemplo, cuando Tony Blair alcanzó un acuerdo para resolver el conflicto terrorista de Irlanda del Norte, la actitud de los conservadores británicos no fue otra que la de facilitar el acuerdo. Cierto es que no era una idea que les entusiasmase, posiblemente querrían una solución diferente, pero entendieron que el Gobierno de Blair era el que tomaba las decisiones y, por el bien del Reino Unido, apoyaron el acuerdo.

Este es un claro ejemplo de comportamiento de un partido de Estado y respetuoso con las instituciones, aunque las manejen y las gobiernen sus rivales políticos. ¿Alguien se imagina al PP apoyando al Gobierno en el asunto de los indultos, por ejemplo?

Cuando está en riesgo la unidad territorial y la convivencia entre los españoles, es fundamental que los partidos que se dicen constitucionalistas y que tienen representación en todo el estado se pongan de acuerdo en lo importante, en aquello que comparten, en vez de estar siempre señalándose las diferencias. ¿Alguien identifica esta filosofía con la actitud del PP?