¿Qué PP quiere la militancia?

Para aquellos que se apropian de los símbolos del Estado, incluido el propio Jefe del Estado, informarles que en una monarquía parlamentaria el rey reina pero no gobierna y, muy a su pesar, hay una diferencia bastante clara entre ambas funciones. Es verdad que el Rey tiene muchos privilegios propios del cargo que representa y, entre ellos, disfruta de la tranquilidad de ser el único español que no tiene que leer lo que firma.

El Rey está obligado a sancionar y firmar las leyes que el Parlamento aprueba. No hace falta estudiar derecho constitucional, esto es algo básico que debería saber cualquier cualquier español, no digamos ya los políticos, en la medida en que asumen una representación institucional.

Por tanto, no se puede consentir que algunos representante públicos, que tienen la responsabilidad constitucional de asumir ciertos cargos públicos, hablen del papel del Rey en el asunto de los indultos tratando de engañar a la gente. Cierto es que hay una parte de la población, azuzada por la derecha más radical y por una parte del PP, que considera que ante determinados ataques a la Constitución el papel del Rey debe de ser fundamental.

Incluso hay quien piensa que el papel de las Fuerzas Armadas debe ser fundamental. No hay más que recordar que algunos, vinculados al PP, pedían el envío del ejército a Cataluña cuando se produjo todo aquello de las leyes de desconexión. Eran los mismos a los que aplicar la Constitución a través del 155 les parecía poca cosa.

Ese este asunto de la territorialidad, igual que en otros muchos, el PP tiene que decidir dónde se posiciona de una vez por todas. El discurso que adopta Isabel Díaz Ayuso para evidenciar y liderar la corriente radical, que está muy evidenciada en Vox y que tiene su presencia en el PP. O la de otros menos radicales que piensan más en términos de estado que partidistas.

Aún así, a pesar de que no todo el PP está en esa línea, Ayuso toma ventaja y no va a ser desautorizada por su partido, porque en estos momentos, es el propio partido el que teme ser desautorizado por Ayuso. Ella es quien tiene la autoridad en la derecha ahora mismo. No tiene el poder ejecutivo, pero sí el real, el ideológico, el de los militantes, que la aplauden mientras silban a Casado en la calle.

Ayuso tiene aspiraciones a nivel nacional, ella sí que quiere liderar el partido, y no lo esconde. ¿Qué resultado arrojarían unas primarias entre Ayuso y Feijóo? Sería una buena forma de saber qué PP subyace en la militancia.