No son la solución, pero ayudan a conseguirla

Durante casi toda mi vida viví para llevar a cabo la que creí la mejor labor del mundo. Me la inculcaron desde la cuna, la respiré desde mis primeras horas de existencia y de la mano de mis padres caminé hacia ella. Aquellos que me conocen, a estas alturas de mis palabras saben de qué hablo, y sí, no se equivocan; ser Guardia Civil y estar al servicio de los ciudadanos es, sin duda alguna, la mejor labor a la que me podría haber encomendado.

Quise serlo porque aquel hombre que guio mis pasos, mi padre, quería un mundo mejor y yo sentí que debía aportar mi grano de arena. Y quizá fuese una utopía, pero ¿por qué no intentarlo?, siempre es mejor pecar de iluso que de inhumano, y en esa humanidad, en su ejemplo, apoyé yo mis pasos y en la certeza de que intentarlo no es sinónimo de lograrlo, pero no hacerlo es garantía de fracaso.

Tuve la fortuna de que en ese camino que inicié de su mano, me topé con personas, compañeros, de los que aprendí y con los que compartí los éxitos y los fracasos, porque en el desempeño de nuestras funciones, hay días y actuaciones que celebrar, y otras donde tuvimos que buscar consuelo ya que no pudimos lograrlo.

Al igual que la grasa de un automóvil nunca desaparece del todo de las manos del mecánico, a día de hoy y ya jubilado, aun siento el polvo del camino en mis zapatos y veo continuar en ese camino a otras personas, hombres y mujeres que luchan a diario contra las injusticias. Es por eso que, además de un sentimiento y el corazón verde, hay algo que tengo en común con ellos y es un sueño, el mismo que ya antes tuvieron otros que nos guiaron y que, a pesar de que no están ya con nosotros, siguen siendo un referente: ¡¡Un mundo mejor!!

No les faltarán días donde no puedan evitar las lágrimas, días donde terminen exhaustos, días donde sentirán que fue imposible lograrlo, y esos días, tendrán que pensar en los que sí pudieron y en los que vendrán, donde serán puestos a prueba otra vez por las circunstancias.

Veo a las nuevas generaciones que llegan y siento el orgullo de haber sido parte de ese sendero que recorrerán, porque persiguen el mismo sueño. Siento orgullo de todos ellos porque se lo difícil que es en ocasiones el día a día y también porque tengo plena confianza en que lo harán posible.

Siento el orgullo de que la Guardia Civil quizá no pueda ser la solución a todo, pero estará para intentarlo con el apoyo constante y patente de los ciudadanos. Podremos entre todos lograr vivir en un lugar mejor, porque no olvidemos que somos parte de la misma sociedad, nos mueven los mismos sentimientos y compartimos las mismas necesidades.

Fueron, fuimos, son y serán todos Guardias Civiles, personas, ciudadanos, seres humanos al fin y al cabo que no están exentos de sentimientos y humanidad. Que sienten, padecen y sufren como todos cuando la pérdida es inevitable, y aunque rotos ante una realidad continuarán trabajando. Hombres y mujeres que luchan por erradicar el abuso, la violencia, el acoso, que creen en lo que hacen y se involucran también en la formación de los más pequeños para prevenir conductas que puedan causar daño.

Dispuestos a dar la mano a quien necesita apoyo para huir del horror del maltrato, siempre al lado de los más frágiles. Recaudando vidas en las carreteras, cuidando la naturaleza, desde el mar, en la montaña, cuidando desde el aire, en las grandes ciudades y en las pequeñas villas; siempre al servicio del ciudadano, porque esa, es nuestra razón de ser.

Con el honor por divisa, fieles a su deber, pronóstico feliz para el afligido, así ha de ser el Guardia Civil y por ello han de seguir cada día trabajando, en la procura del sueño compartido, que un día nos llevó a todos a dar ese primer paso, vestir el uniforme que será honroso con el esfuerzo y trabajo diario.