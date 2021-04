Corazones verdes

En el desempeño de nuestro trabajo no siempre es posible que una intervención pueda saldarse con una sonrisa de satisfacción, con unas lágrimas de emoción, y hasta por qué no, con un enfado y una regañina por la imprudencia que nos lleva hasta el lugar donde se solicita nuestra presencia.

Es inevitable que nos embarguen las emociones y por más que quisiéramos, por más que a veces lo intentamos, la tragedia es inevitable y nos sobrecoge la tristeza y la frustración.

Siempre pensé que una imagen vale más que mil palabras y hace unos días me topé con una instantánea que lo dice todo. Relata una historia sobrecogedora donde a pesar del esfuerzo no se pudo hacer más. Me refiero a la intervención de unos compañeros del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sanxenxo, que intentaron salvar a un hombre en el mar y solo pudieron recuperar su cuerpo ya sin vida.

Hablo de la fotografía donde veo todo el significado de aquello que fui, y sigo siendo, donde encuentro más razones para sentirme orgulloso de mis compañeros; hombres y mujeres que engrandecen el uniforme y lo honran con no sólo la ejecución de su labor, sino por la humanidad que desprenden y de la que no se desprenden nunca. Porque no olvidemos que somos humanos y la vida de otros muchas veces está en nuestras manos, depende de nosotros, de nuestra fortaleza y decisión, y cuando no pudimos llegar, nos invade la pesadumbre.

Desde este espacio quiero trasladar a ellos, los que hoy tienen el relevo en sus manos, mi admiración, mi respeto, mi afecto y mi agradecimiento, porque me confirman que la esencia de lo que durante tantos años fue mi vida sigue ahí, en pie, dando por los otros lo mejor que tenemos y procurando siempre superar las adversidades.

Gracias por seguir manteniendo vivo el origen y viva la Cartilla que nos representa y que rige a todos los Guardias Civiles, porque es vuestra la labor que viste el uniforme y vuestro el corazón verde que hace grande a la institución.