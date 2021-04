No se puede tolerar

Sirva de introducción, mi condena a todas las conductas intolerantes y de agresiones o de no permitir el ejercicio de derecho democráticos, todos los partidos deben poder hacer sus campañas sin intromisiones.

Estamos viviendo en una situación de crispación en la que la tónica común, es la descalificación. Hay una determinada formación que con sus discursos xenófobos, carteles, etc incitan al odio, no hay nada peor que la prepotencia y la intolerancia. Creo que no todo vale, el cartel de Vox del metro de Madrid, lo único que demuestra, aparte de su ideología es la falta de humanidad de los integrantes de ese Partido, de cobardía, creando bulos sobre menores desprotegidos, vulnerables, que han vivido situaciones tremendas por el hecho de nacer en un determinado País. Y como ellos pertenecen a una élite económica, y no quieren perder sus privilegios, tratan de captar votos con engaños, con discursos plagados de bulos, de falta de veracidad, y lo más triste de todo, es que han captado votos de las clases humildes y trabajadoras, y que no se engañen, nunca van a proteger sus intereses sino lo que quieren es mantener sus privilegios y los de su clase. Recomiendo la visualización de un video de la actriz, Blanca Portillo, hablándole a adolescentes, y en el que habla un menor que vino en patera, y como les emociona su historia a los chicos, estos videos se deberían pasar en los centros escolares, lo que si llegara Vox al poder, que en Murcia ya tiene la Consejería de Educación, impondrán el pin parental e impedirán el educar a los niños en igualdad, tolerancia y solidaridad. La justicia social es lo que debe imperar, y por manifestar eso el Papa Francisco en defensa de un salario universal, hemos visto como Santiago Abascal tratando de ningunearlo le llamó el ciudadano Bergoglio.

Acabo hoy de asistir al frustrado debate de la Cadena Ser, y escuchar a la Sra. Monasterio, poniendo en duda las cartas con amenazas de muerte recibidas por Pablo Iglesias amenazando a él, a su mujer y a sus padres, por el Ministro del Interior y por la Directora de la Guarda Civil, y con su prepotencia, arrogancia y altivez, además de falta de educación, lo que hizo que el Sr. Iglesias abandonara el debate, y acto seguido Ángel Gabilondo y Mónica García, teniendo que soportar Angels Barceló que le llamara “activista política”, a Mónica García “cara de amargada “, lo que demuestra la poca categoría y formación de esa candidata, y la actitud la delata, si ganarán ellos, no podrían hablar y exponer sus ideas los que no pensaran como ellos, impondrían , si por ellos fuera, un régimen dictatorial, recuerden que Hitler empezó ganando unas elecciones. Todos los partidos democráticos de España, debemos imitar a las democracias consolidadas europeas, que no pactan ni se coaligan con partidos de la Extrema Derecha.

Abramos los ojos, para que no se repita la historia. El odio no se debe fomentar, lo único que lleva es a insurrecciones y desgracias, y esto se puede evitar no apoyando a dicha ideología en las urnas, si están tentados a hacerlo, lean la historia de cómo comenzó el fascismo, y que no les engañen, ni son demócratas ni defienden los intereses de la mayoría.