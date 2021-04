Memorando Civitatem "Duo Pontes". Ciudad de Pontevedra

Ciudad de belleza, generadora de enigmas, encubridora de hechos históricos, afiliada a Clío, la musa del engaño.

Los que hacen camino, ¡Sí!, de otros pueblos, de otras maneras de conceptuar, van a intentar descifrar tus recovecos que tanto proteges. No los engatuses con tu belleza, de fuentes de añoranzas y melancólicas, plazas de recuerdos de gremios y costumbres, soportales, cruceros, monumentos de reconocimiento, vestigios de tu gran esplendor en la Edad Media.

No los embrujes con tu apetitosa y rica gastronomía; los caldos del icor de los dioses, santificado y no bautizado. No los confundas. Comenta lo que esté documentado. Haz valer el mérito de todas las etnias que aportaron su esfuerzo para embellecerte. Recuerda que hasta que Mendizábal, en el siglo XIX, en Galicia había siete diócesis o provincias: Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense, Santiago y Tuy.

Estás mimada por dos ríos llenos de historias diversas: El Lérez y El Gafos. Sobre el vanidoso, aventurero y enigmático Lérez, han pincelado poemas de ensueño. Los dos son los progenitores de la ría, creada por los dedos de Dios, al apoyarse en nuestra Galicia, bella, acogedora y hermana.

Todas las Rías tienen su encanto. Nuestra Ría, la de Pontevedra, es la más agraciada, defendida por las islas Tambo, Ons, Cíes. Encierran secretos de piratería, de mitos y leyendas. Cuídate de los prepotentes, los falsos cronicones. Te comentan sin analizar, investigar tus ocultos secretos. Han llenado de confusión parte de tu historia. Poco a poco, intentaremos aflorarla documentalmente.

Entraremos en las entrañas de esta ciudad. Esconde vestigios históricos. Gracias a la comunidad hebrea fue un referente en Europa en los siglos XIV-XVI. El arzobispo Gelmírez, a finales del siglo XII, crea la marina española en Padrón, Noia y Pontevedra en su diócesis de Santiago. Da pie a que inmigren profesionales navales de otros países. Entre ellos, se ubicaron en esta ciudad una gran comunidad hebrea. Organizaron astilleros en los arrabales de la Moureira, flotando numerosas naves que fueron pieza fundamental para la Reconquista. La ciudad fue recompensada con varios privilegios.

Os sugerimos un paseo por nuestra entrañable ciudad, acogedora y agradecida a todos los visitantes. Sus encantos son las fuentes, soportales, cruceros, plazas, monumentos, ruta mariana, ruta hebrea, y otras sorpresas. La ruta transcurre por la zona que estuvo amurallada hasta hace unos siglos, “casco Antiguo”, y algunas pinceladas de la zona nueva.

SANTUARIO VIRGEN DE LA PEREGRINA.

¡Bien! Visitemos este templo de belleza de viera, de olor a jacobeo. Punto de reposo y alivio de los sudores de nuestros romeros del Camino Portugués. ¿Veis? ¡Qué encanto y olor del buen caminar! Se inició su edificación en 1778. Fue declarada monumento histórico-artístico en 1982. Observad la mezcla de barroco tardío, adornado con pinceladas neoclásicas. La virgen, las imágenes de la fachada viste de peregrinos. La Virgen de la Peregrina es patrona de la provincia de Pontevedra; la de esta ciudad, es la Virgen de la O. La comentaremos, visitando San Bartolomé el Nuevo.

Basándose en leyendas y en las Cantigas de Alfonso X El Sabio en que describe a María guiando a los romeros hacia Santiago, la tradición cuenta que ciertos peregrinos franceses trajeron a la ciudad una imagen de la Virgen ataviada con ropajes similares a los suyos y por eso, Ella recibe a sus devotos con vestidos propios de los tiempos de Luis XV de Francia. El templo es medio barroco y medio neoclásico y tiene planta centralizada y curiosa forma de vieira, con fachada convexa. Fue declarado Bien de Interés Cultural en octubre del 2011.

¡Tranquilos! Antes de entrar en el templo…, ¡mirad!, esta fuente pétrea, con tres caños y muy bien decorada. Ante ella, es punto de reunión, en estos días, de grupos deportivos, culturales y de la imaginación bohemia. En época de bonanza, vencida la pandemia, siempre encontraremos muchos peregrinos, haciendo un alto en su camino y solicitando a su Virgen Romera sus favores.

En su rotonda, nos invitan a escalar estas escalinatas; hay dos. En el segundo domingo de agosto, está repleta de niños, fieles. Llevan por la ciudad a su Virgen Peregrina en procesión. Hace años, desfilaban toda la corporación de la Diputación y del Concello, acompañados por los ejércitos de tierra y del mar.

En estos tiempos progresistas no es de recibo, ya que para ellos este acto religioso tradicional está fuera de contexto. Solo prevalece sus postulados sin fundamentos… ¡É a moda! Menos mal que todo pasa y todo vuelve a su origen.

¡Ánimo! Subamos estas escalinatas y visitemos el interior del templo.

¡Qué duende y belleza! Nos deleita el presbiterio de forma rectangular, cubierto con una bóveda de arista. ¡Ved el retablo mayor con destellos del neoclasicismo! Se realizó en 1789, con la inspiración de Melchor de Prado y las colaboraciones de su hermano Manuel y Juan Pernas Gambino. Remata en un frontón con un relieve de la huida a Egipto; ¡mirad! La Virgen con el Niño, vestidos con esclavina, bordón de peregrino y portando una calabaza.

En el vestíbulo, la pila bautismal de originalidad de capricho; una concha del molusco Tridacna, traída del Pacífico por Méndez Núñez; comandó la fragata Numancia en la batalla del Callao (mayo de 1866); en el ataque, dos de sus cinco naves sufren deterioros y él resulta herido. Ordenó que sus marineros subieran a la Garfias y que gritasen tres “vivas”. Su frase: “más vale honra sin barcos que barcos sin honra”. Un buen consejo para los que nos gobiernan: vale más no estar en el poder sin honra y vivir con honra.

¡Nos despedimos de Nuestra Romera, solicitando salud y trabajo para todos, que hacemos el camino! ¡Ved! Ahí está la concha del molusco tridacna de nuestro almirante Méndez Núñez.

¡Esperad! Hay tiempo para el aperitivo. El reloj de la torre norte fue instalado en 1896; procedía del antiguo Hospital de San Juan de Dios, que fuera demolido. También ubicaron, en la capilla, las campanas de dicho hospital. ¡Ya finalizamos! Tenéis a vuestro alrededor buenos bares, cafeterías. ¡Disfrutad de la exquisita gastronomía!

