Os grupos da oposición de Vilanova de Arousa denuncian a actuación do alcalde

Noelia Valle Bemposta , do BNG

Elena Cores Leiro, de Gañemos Vilanova-Mareas Locais, e

Francisco Javier Dios Pomares, do PSdG-PSOE

Actuando como portavoces dos grupos da oposición do Concello de Vilanova de Arousa, queren facer público o seguinte COMUNICADO.

O pasado día 2 de febrero representantes da práctica totalidade de hoteleiros de Vilanova de Arousa presentaron un escrito no Concello dirixido aos/as portavoces de tódolos grupos da oposición.

Tal escrito NON NOS FOI ENTREGADO polo que ante a opinión pública queremos manifestar a actitude prepotente de Durán á negativa a entregar unha documentación que nos pertence, secuestrando unha correspondencia que deixa de manifesto unha extraordinaria falla de ética que vulnera tódolos principios democráticos e incluso legais.

Deso enterámonos casualmente no día de onte e estamos seguros que non sería a primeira vez que tal secuestro de correspondencia se produce no Concello de Vilanova de Arousa.

O mais repugnante do feito, é que os hoteleiros pedían algo que, a instancia dunha moción presentada polo PSdG-PSOE e consensuada con tódolos grupos no Pleno, aprobouse por unanimidade, cal é que se promovera unha xuntanza cos sectores afectados pola crisis económica ocasionada pola pandemia.

Lexos de comunicarllo aos demais grupos políticos como se pedía no escrito, Durán saiu na prensa insultando e menospreciando aos hoteleiros vilanoveses.

Ata cando estos brotes de tolería de Durán?

O seguinte comunicado público ten a intención de que a opinión pública teña coñecemento da falla de talante democrático e ético do Alcalde Durán, pero tamén poñer o grito e a queixa que posteriormente manifestaremos no próximo Pleno que se celebre.