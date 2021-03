El himno de C.Tangana

"Voy a hacer un himno que va a estar todo guapo". Alguien que diga esto debería generar todo tipo de recelo entre los seres humanos con un mínimo de tonicidad cerebral: "Va a estar todo guapo". A mi cuando me coleguean así me salen picores y sarpullidos, como mínimo.

El autor de tan reveladora amenaza es C.Tangana, un cantante de reguetón que seguramente debido a su nombre artístico, se creyó en el deber de ofrecer al Celta de Vigo sus servicios como, tos seca, compositor musical. Si en lugar de Tangana se apellidara Orsay no sabremos qué se le habría ocurrido.

Vamos a comenzar por el principio, que es lo que aconsejan los cánones: el himno del Celta es la Rianxeira. Todo lo demás son vanas exhibiciones de palurdismo deportivo con la pretensión de que un nuevo tema musical y una nueva letra pueden otorgar algo de glamur a un equipo de fútbol, al que maldita la falta que le hace el glamur. Lo que le hace falta al Celta es estabilidad en el banquillo y que la cantera siga produciendo futbolistas de referencia. Y acierto y decisión para ponerlos en el primer equipo, no como lo que ocurrió con Borja Iglesias, que se tuvo que ir porque tenía por delante al glamuroso John Guidetti, con su canción y todo.

Parece ser que en Radio Vigo tuvieron un mal día, disculpable siempre, y les dio por hacer una encuesta sobre quién debería componer el himno del Celta. Tras los nombres de Iván Ferreiro, Siniestro Total, Carlos Núñez y Tony Lomba y Eladio Santos, el intrépido Tangana preguntó por Twitter si podía intentarlo. Pero vamos a ver… aún encima andas pidiendo permiso… Tú inténtalo y luego ya se verá. Si total no vas a componer una sinfonía ni nada por el estilo.

El único argumento de C.Tangana en todo este sarao es que es, dicen, un celtista de pro, hijo de vigués. Pues entonces retira la sugerencia e inicia un hilo para promover la Rianxeira como himno oficial. Un reguetonero autor del himno del Celta es como si, con la que está cayendo en el Barsa, le pones de presidente a un tipo que se bajó los pantalones en un aeropuerto… ah... no... vale. Usted, querida lectora, entre en youtube y escriba: "A Rianxeira+Balaídos" y tendrá allí dónde escoger. No se sabe a santo de qué no se le puede dar marchamo oficial a un cántico que ha calado hondo en cualquier aficionado al fútbol que se precie, sea vigués o de Matalascañas.