Échele la culpa al Rey

Vaya por delante que en su "Annus Horribilis" la Corona, con los reprobables actos del Rey Emérito, no está pasando por su mejor momento. La conducta de D. Juan Carlos no solo es censurable, sino que además parece susceptible de investigación por quien corresponda y someterse a los designios de la ley.

Hablemos de certezas:

España es una Monarquía y su ley fundamental, la Constitución, la protege. En el caso de que los españoles crean necesario un cambio en el modelo de Estado precisaría de un amplio consenso y una modificación de calado de nuestra Carta Magna.

Ahora toca hablar de suposiciones:

¿Queremos los españoles una República, otro marco legal para nuestra mejor convivencia? Quizás una mayoría pensamos que la Constitución no es inviolable y que habrá que ajustar todos aquellos resortes que sean precisos si contribuyen al bien común. ¿Es este el momento oportuno? A muchos no nos parece tiempo de mudanza, que diría San Agustín. Hay demasiados frentes abiertos, demasiado ruido, demasiada agitación, pocas llamadas a la concordia y demasiadas manifestaciones oportunistas que no invitan precisamente a la calma y la reflexión. Falta mesura y sobran populistas con propuestas descabelladas.

Toca hablar de sensaciones y de historia reciente:

En las últimas semanas el ambiente parece un poco enrarecido y no por culpa del poder ejecutivo ni de la oposición, ni mucho menos de lo poco que la ciudadanía hace por mejorar este panorama. ¡No! La culpa es del de siempre. Ahí están algunos para recordárnoslo.

Ya me han convencido que todo lo que sucede es este país tiene un culpable, el Rey, así con mayúsculas, y no solo el Emérito, faltaría más, también Felipe VI que a fin de cuentas es su vástago. Que aumenta el paro, es culpa de la monarquía corrupta, que el COVID es más peligroso, la culpa es de la Corona (a fin de cuentas, son Borbones, ya saben la cepa extranjera), que su jefe no le paga, la culpa es del Emérito o del Rey. Si usted no puede viajar o llegar a fin de mes, ¿quién es el culpable? Ya lo saben. La Corona, tan culpable de todo, no tiene tiempo, no da abasto, a pesar de que algunos le dan el don de la ubicuidad. Es culpable a la vez aquí y en Emiratos Árabes.

La Corona es tan responsable de todo que ahora ya sabemos que el 23-F el Rey Emérito entró en las Cortes disfrazado de guardia civil. Usted, y yo ahora, ya tenemos la certeza que aquel señor con traje de general que salió en la televisión defendiendo el Estado de Derecho era un emboscado. Claro, el Rey estaba en otra parte. Algunos manifiestan que la gente de nuestra generación somos una panda de iletrados que no nos enterábamos de nada. Esa es la verdad, y lo que creíamos saber sobre casi todo es producto de nuestra ignorancia, de una educación deficiente, de nuestra desinformación, en fin, todos viejos, franquistas, o plebeyos.

La verdad solo la saben unos cuantos y ya nos corrigen. El pueblo es una masa amorfa y ahí están ellos para encaminarnos en la dirección correcta, que ellos sí vivieron una Dictadura, ¿qué sabremos nosotros?

Ahora también tenemos la certeza, que todos los españoles estamos deseando ser una República o varias, (esto depende del territorio), sin cambiar la Constitución, y ya nos cuentan que estamos preparados, faltaría más, así, sin anestesia, y lo dicen como los matadores, recreándose en la suerte, mirando al estúpido tendido que somos los ciudadanos.

Las ensoñaciones de algunos y la falta de escrúpulos de otros nos están llevando por el buen camino. Esta es la realidad.

Ya sabe, si algo no le gusta ÉCHELE LA CULPA AL REY.

Fernando R-Triana González

Ciudadano Republicano

Quinta del 57