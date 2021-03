Día de la Mujer

Me acaban de regalar un libro precioso, se titula "Las mujeres, que escriben, también son peligrosas", en él se desgrana cómo numerosas escritoras tuvieron que perder sus derechos para poder publicar sus trabajos.

¿Por qué ha aumentado la violencia entre las parejas, por qué es tan alto el número de mujeres asesinadas? ¿Será que los hombres se han vuelto más salvajes, violentos o criminales?. No hay respuesta pues, tal vez sea que la mujer ha cambiado, ya no es la que dice sí a todo, la que no tiene criterio propio y tiene que consultar al hombre (y no estoy hablando de hace muchos años) la mujer debía pedir permiso primero a su padre y después al marido, hasta abrir una cuenta bancaria no lo podía hacer sin antes consultar al hombre.

Y volviendo a las escritoras Vicenta García Miranda decía: "¡Oh mujeres! Luchad a vida o muerte, sin que el ánimo desmaye en la pelea…".

Virginia Woolf para escribir su obra "Mujeres y literatura", se limitó a observar a su alrededor, se dio cuenta de que las condiciones de vida de una mujer no eran las mismas que las de un hombre.

Las mujeres tenían prohibido acceder a las bibliotecas universitarias si no iban acompañadas de un tutor.

¿Quién no recuerda a Elena Fortún, la autora de libros que hicieron feliz nuestra infancia?. En una carta a su amiga Mercedes Hernández en 1924 le dice: "Dejé de tener hijos, que ocupaban todas mis horas, y ahora voy a dedicar todo mi tiempo a lo que más he deseado, a la Literatura" y así nos obsequió con su "Celia", un serie de cuentos que muchas personas recordarán.

Helena Rubinstein dice que el trabajo debe costar esfuerzo, esto mantiene las arrugas fuera del espíritu y ayuda a la mujer a mantenerse joven ¿será verdad?.

Hoy el problema de la mujer es aprender a hacer un auténtico malabarismo con el trabajo, el hogar, los hijos y, a veces, con el amor, le dice Betty Friedan.

Cuando tú, mujer, te sientas desfallecer, recuerda las palabras de Harriel Stowe: "Si te ves en un camino estrecho y todo son dificultades, no te rindas jamás, porque ese es el momento y lugar exacto en que todo cambiará".