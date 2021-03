A Asociación 'Si, hai saída' manifesta a súa postura en relación coas manifestacións convocadas para o 8M

Desde a Asociación Si, hai saída contra a violencia de xénero, en relación coas manifestacións convocadas para o 8M, un ano máis, e de xeito especial, manifestamos a nosa intención de non engadirnos a elas.

De novo lembramos o noso profundo respecto polo auténtico movemento feminista, que se amosa todos e cada un dos días do ano e do que nos sentimos parte integrante, e rexeitamos con toda rotundidade, como xa explicamos en anos precedentes, o oportunismo con que é utilizado nesta data por certos colectivos, así como o que semella ser o seu incuestionable dereito de capitalizar todo o relativo a estes actos, e unha actitude excluínte e mesmo soberbia que lles leva a atribuirse a potestade de decidir quen é ou non "digna" de chamarse feminista baseándose nos seus máis que cuestionables criterios, unhos criterios que inclúen, entre outras cousas, un evidente desleixo durante todo o ano que soamente abandonan nas datas que lles permiten alimentar o seu máis que evidente afán de notoriedade, algo que se fixo máis patente se cabe desde que comezou a pandemia e moitas mulleres se atoparon nunha situación de enorme vulnerabilidade e desprotección sen que fixeran nada por tentar axudalas.

Dito isto, o noso rexeitamento e, este ano, máis rotundo que nunca ante a evidente irresponsabilidade que amosan ignorando as recomendacións que desde o Ministerio de Sanidade desaconsellan claramente a celebración deste tipo de actos por mor da grave crise sanitaria que estamos a vivir, demostrando un máis que evidente desprezo pola saúde e as vidas da cidadanía, as que non dubidan en poñer en risco, sendo isto, ademais, un insulto as vidas que a pandemia se cobrou, se está a cobrar, e a tantas familias rotas por esta causa, así como aos profesionais sanitarios, desbordados, con serias pegadas físicas e emocionais, sen esquecer a situación das UCIS ainda saturadas.

No que atinxe a Galicia en xeral e a Lugo en concreto, é absolutamente intolerable que tenten facer deles un territorio a marxe de toda precaución, coma se o virus entendera de límites xeográficos, e que baixo o demencial lema de "imos facer tremer Galicia", defenden o que dín o seu dereito a manifestarse ignorando por completo o de toda a cidadanía de que a súa saúde, as súas vidas, non sexan postas en risco como resultado do seu egocentrismo e a súa inconsciencia.

Calquera persoa cun mínimo de sentido común sabe que é imposible asegurar que non se vai incumplir ningunha norma de precaución neste tipo de actos, así como a recomendación de que non asista ningunha muller que presente algún síntoma.

Síntomas que poden, inicialmente, ser confundidos cun sinxelo arrefriado, persoas asintomáticas , unha máscara mal axustada mentras se berran as consignas, ou unha distancia de seguridade non respectada, malia que sexa de xeito totalmente involuntario, poden ser o detonante para novos e fatais contaxios.

Non esquezamos que unha elevada porcentaxe de contaxios teñen a súa orixe nos contactos sociais.

Hai moitos xeitos de exercer o feminismo, e, por suposto, a irresponsabilidade e o incivismo, que, lamentamos ter que dicilo, é o que están a demostrar coa súa irracional e egoista conducta, non forman parte deles, e menos ainda supeditar ao seu afán de notoriedade o respecto polas vidas alleas.

En Si, hai saída non somos quen de entender a polémica suscitada en torno a este tema, xa que non debería de existir, e o sinxelo feito de que así sexa, é xa indicativo, por si mesmo, de que algo non se está a facer ben, mensaxe que lanzamos non soamente a quen organiza este tipo de actos que son, nestes momentos, un gravísimo despropósito, sexa cal sexa a causa pola que se convoquen, se non a aqueles que teñen a potestade de autorizalos ou non e, obviamente, de dirimir se procede, se é mínimamente prudente facelo, malia que unha resposta negativa non sexa a máis popular e poidan, tal vez, implicar un freo a relaxación de certas restricións de cara a próximas datas de lecer.

A vida é a saúde son o primeiro, ou así debería ser.

Non obstante, en Si, hai saída temos a esperanza de que este imprudente desatino teña, polo menos, unha consecuencia positiva: Que, por fin, tanto a sociedade como as Institucións reflexionen ante o que moitas veces denominan a lixeira feminismo e a quen atribuen a condición de feminista e lles brindan o seu apoio.

Ambos termos son dignos do maior respecto e non merecen ser manchados nin mesturados, de xeito ningún, coa irresponsabilidade e coa falta do máis elemental civismo.

O auténtico feminismo respecta a vida.

Asociación Si, hai saída