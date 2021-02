Carta Aberta ao Colexio de Médicos de Pontevedra

"Y sin embargo se mueve ..."

Sr./a Presidente/a:

La noticia de que los Colegios de Médicos de España están abriendo expedientes a los colegiados que manifiestan una opinión diferente a la oficial, cuando menos, me preocupa. Me trae a la mente resabios de otros tiempos que creí acabados pero que se esconden bajo una alfombra corporativa para ser limpiados cuando mejor convenga …

Si tenemos en cuenta que tal acción punitiva se lleva a cabo en el campo de la Medicina, peor me lo ponen. Porque, aunque profana, sé que la Medicina no es una ciencia exacta, no son "dos y dos son cuatro", es más, es un Arte. Es el Arte de diagnosticar una dolencia, una enfermedad, un mal … en el que intervienen múltiples factores, no solo físicos u orgánicos, sino también psíquicos, mentales y/o emocionales. Cualquier médico que se precie, lo sabe …

Por eso mismo, la divergencia de conocimientos en la Medicina no solo es deseable sino que debe ser prioritaria y exigible porque en ello nos va la Salud.

La observación, el análisis y la interpretación es la base de todo conocimiento y debe ser la base en el conocimiento de esta situación "sanitaria" que nos ha tocado vivir. Y para ello debe haber mentes abiertas y libres que no tengan "miedo" y superen los árboles para poder ver el bosque …

El colectivo médico, protagonista en estos momentos, será responsable por acción u omisión, más allá de las directrices político-sanitarias establecidas, porque ellos son los conocedores de todas las limitaciones pero también de todo lo que se puede lograr. No pueden atrincherarse en sus batas blancas, no pueden convertirse en peones de una partida en la que nos va la vida en ello, no pueden convertirse en devoradores de sus propios hijos como hizo Saturno …

Miguel Servet, médico aragonés estudioso de la circulación pulmonar, proclamó ya en el siglo XVI que ninguna autoridad tiene el derecho a imponer sus creencias ni a limitar la libertad de pensamiento de cada individuo y abogó a que cada uno siguiese su propia conciencia y expresase sus propias convicciones …

Yo creía que esto era cosa de otros tiempos, que morir en la hoguera era cosa de la Edad Media o, incluso, de la Moderna, que la frase "Y sin embargo se mueve ..." llegó hasta nosotros para recordarnos que el conocimiento no está acotado, ni cercado, ni vallado. Pero el pensamiento dominante que impera en estos momentos está matando de tal manera la libertad de expresión que apenas reconozco el país en el que vivo … La Historia nos enseña el peligro que entraña algo así y que el fin nunca justifica los medios...

Alguien debe mantener la cabeza fría porque el miedo, señores, inhibe el sistema inmunitario …

Bea Paz