No hace muchos días un acto aparentemente reflejo me llevó a recordar y desempolvar mi vieja máquina de escribir y, al verla, después de tantos años, decidí recuperarla para compartir con ella mi espacio habitual de trabajo en casa.

No fue fácil encontrarle un sitio, pero consideré que los recuerdos que me transmite bien merecen un lugar privilegiado en la estancia, y enseguida le habilité uno al lado de las nuevas tecnologías.

La coincidencia en el tiempo de la recuperación de mi vieja máquina de escribir con la proximidad del primer aniversario de mi jubilación me hizo pensar que las casualidades no existen cuando de repente encuentro en ella una respuesta objetiva a la pregunta que me hicieron por aquel entonces sobre cuándo, cómo y por qué había percibido que quería ser Guardia Civil.

Quizá sea difícil para algunas personas aceptar o cuando menos entender el componente vocacional, hoy en día devaluado, estrechamente vinculado a determinadas profesiones, entre las que me atrevo a citar: a los militares y por ende a la Guardia Civil, el sacerdocio, la sanidad y la docencia, entre otras.

El filósofo chino Confucio hablaba de la realización personal a través del trabajo y decía este noble caballero "Elige un trabajo que te guste, y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida" y no puedo por menos que suscribir esta frase tan relacionada con la vocación a la que antes me refería ya que, en muchos casos, por no decir en todos, el bienestar de la sociedad depende de cómo se desarrolle el trabajo que cada individuo decida llevar a cabo.

Aún, siendo ésta la respuesta subjetiva al por qué desde muy pequeño yo siempre decía que de mayor quería ser como mi papá, a través de mi máquina de escribir creo haber encontrado uno de los muchos argumentos que más allá de la admiración que sentía por él, pueden reforzar el acreditado eslogan institucional de vocación de servicio al ciudadano, como principal razón de ser de la Guardia Civil.

No se explica sino de otra manera que esta máquina de escribir llegó a mis manos hace exactamente 40 años a modo de autorregalo con motivo de mi primer ascenso al empleo de Cabo, como una imprescindible herramienta de trabajo que casi por tradición abonábamos con nuestro pecunio poniéndola al servicio de la administración y en beneficio siempre del ciudadano.

Verla sobre mi mesa, trajo a mi mente el por qué soy Guardia Civil que, sin lugar a duda, fue por esa vocación de servicio que recibimos muchos de nosotros de las manos de nuestros padres y que, gracias a ello, prestar servicio con dedicación no supuso esfuerzo alguno, porque creer en lo que se hace y hacer aquello en lo que se cree, es la definición de felicidad.