La moda negacionista

Me encuentro cenando, tras 8 horas de turno en el hospital, viendo un programa televisivo que, con un toque cómico, cuenta las noticias más importantes del día. Debo decir que se me ha indigestado el bocadillo.



Estén atentos, esto es real: la nueva moda entre los negacionistas (para los que no lo sepan, son esa gente ignorante, egoísta o ambas cosas que niegan la existencia del virus, no cumplen las normas y perjudican a los individuos en particular y a la sociedad en general) consiste en colarse en hospitales grabando con el teléfono móvil para mostrar salas o pasillos vacíos tratando de demostrar de esta manera que el covid es una invención.



Bien, aunque en un principio este comportamiento pueda resultar surrealista e incluso cómico, tiene un trasfondo que me gustaría plasmar en este artículo.

Cuando esta gente, y estoy siendo muy generoso con el término, lanza estas acusaciones no sólo está incriminando a las autoridades de inventarse una pandemia o de exagerar los datos con algún fin desconocido, si no que acusan deliberadamente a todo el personal sanitario de ser encubridores de esta situación, y eso no lo tolero. Señores y señoras negacionistas, no solo están atacando a todo un colectivo que ha dado todo y más por combatir este maldito virus si no que con su comportamiento irresponsable están causando cada día mucho más daño del que se pueden imaginar. Si el karma existe, va a tener mucho trabajo cuando todo esto acabe.

Ánimo a toda esa gente luchadora y cumplidora, a todos los que están enfermos de cualquier otra cosa que no sea el covid y están sufriendo las consecuencias de esta situación tan crítica, a todos esos hijos que no pueden visitar a sus padres y sobre todo a los padres que no pueden despedirse de sus hijos. Y, en especial, gracias a mis compañeros, por no perder la sonrisa y por pelear cada día como lo hacen.



Alberto Fernández