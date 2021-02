Carta a la vida

Abres los ojos. Si, recuerda que la luz es deslumbrante. Hazlo poco a poco. Acostumbrándote a cada silencio, cada sonido. Cada mota. Sí, son demasiados colores. A mí también me confunden. Y el ruido. Siete, ocho, a veces se mezclan y cambian las tonalidades. La perspectiva, el día, la noche, no te asustes, son días, estaciones, años, las pasaremos todos juntos. Me ha pasado, sí, también me confundo. Antes era mucho más fácil. Cobijados ahí, flotando, no se nota , no se oye, en la bañera o en el vientre no sentimos el Mundo atronador. Es dulce, fácil, suave. Poco a poco. Sumergidos en la burbuja, somo ingrávidos. Ahí nos sentimos seguros. Pero no temas, viene otra aventura. Igual de interesante, igual de bella. Tal vez parece aterradora, tal vez hermosa.Es ambas cosas a la vez. La llaman Vida. No importa en qué idioma te hablen, al país donde viajes, será para todos la misma, no en las mismas condiciones, pero sí el mismo derecho. La misma bendición.Tu vida, su vida, la nuestra. Ahora estamos aquí, y es bello. Ven, toma mi mano, puedes aferrarte a mi dedo índice. Yo también lo hice una vez. Alguien confió en que vendría, alguien celebró mi llegada. Como celebramos la tuya. Sí, eres bienvenido. Este es tu sitio. Algunas veces habrá cosas que no entiendas. No te preocupes, me sucede. No podemos saberlo todo. En el cole te enseñarán mil cosas. Sumar, restar, muchas palabras, nombres de ríos y de costas. Los libros te darán las pistas. Las personas, las soluciones. Aun así, seguirán existiendo enigmas. Toda la vida. Es parte de nuestra belleza. Pétalos que se abren, cristales de nieve, perfectos, fórmulas para que un potrillo camine a los pocos días de nacer. Magia, tal vez, tal vez lo sea. Gatitos, tarta, bosques floridos. Juegos, meriendas, películas, cómics. Una raspadura en rodilla que se cura con besos de Mamá, un ratón que trae moneditas cuando se nos caen los dientes, me pasó, sabes. Es curioso. Y tres Magos a los que pedir un camión, un oso de peluche. Papá y Mamá te darán algo que nadie más igualará.Amor. Confianza .Seguridad. Así será, lo llevarás contigo, y será tu mejor divisa. Si alguna vez dudas, si sientes que el Mundo es demasiado oscuro, ruidoso, raro. Ve ahí, a esa Reserva de Amor. Está en tu ADN. Vamos, puedes hacerlo, solo tienes que decir ey, yo soy capaz, es posible.

Todos tenemos una, más o menos antigua, que nos ayuda a continuar. La donamos cuando viene otro ser que también la necesita. Eso te hará más fuerte y sabio, eso hará que no necesites alzar la voz ni disgustarte, poque estás protegido. Siempre. Como por un Ángel o un Santuario. Eh, tu Ángel también existe. Ahí está, cuidándote y lo hará siempre. Sé que la gente te dirá que la vida es complicada, difícil, Bueno, siempre lo ha sido, pero también maravillosa.

Existe la Amistad. Es hermosa. Los gatitos, los peluches, la música. Existen los senderos bellos y las fuentes claras. Gente que sana a otra gente, gente que enseña los ríos, los valles, las palabras. Gente que comparte sus juguetes o su comida. Sí, te dirán que es complicado y que el buen corazón no basta. Yo te digo que sí. Que sobra. Un corazón noble y amor, un buen ejemplo y a nadar, a caminar, venga.

Eh, no te preocupes, despacio, ninguno supimos el camino,. Seguimos aprendiendo a andar. Unos disimulan más que otros, pero sabes, todos vamos algo perdidos, por eso nos cogemos de la mano.Todos estamos un poco asustados. Por eso llevamos máscara. Todos tenemos frío, miedo. Pero eh, esta es nuestra Tierra. Nuestro Planeta. Nuestra Casa. Nuestro País, nuestro Barrio.

Es tuyo. Sabes, debajo de la mascarilla y las gafas todos tenemos los ojos igual. Los mismos sueños. Esperanzas.Ganas de descubrir la vida. Adelante, sueña conmigo, ahora es tu mejor momento. Tienes todo por descubrir. La solidaridad, el arte, la Filosofía, la Mecánica, el Deporte, la Agricultura. La Naturaleza, los puzles. La papilla de fruta, es deliciosa. Elige lo bello, lo bueno, tu brújula te guiará. No temas, estamos contigo, ven, piano,suave, así.

Un pasito más, otro. No sabemos más que tú. Todos seguimos aprendiendo. En verdad, es hermoso.

Acabas de llegar, y ya te aman.

Ya tienes mucho, es tuyo, aprésalo.

Caminarás muy orgulloso con una sonrisa en tu rostro. Descubriendo. Avanzando. ¿Sabes?

Tú y todos los tú sois pequeños, grandes milagros.Como una flor que nace en un camino.Como un rayito en la tormenta. Para dar paz. Para dar luz.

Ha llegado para dar paz y esa luz a los corazones. Felicidad. Un gran destino. Todos vinimos con el mismo. Ahora es ese dulce momento en que empieza a florecer.

Felicidades.

Bienvenido.

Vamos, juntos, a caminar.