A prostitución por desconfinar

Estamos a vivir tempos difíciles, duros, moitas voces preguntáronse "quien me ha robado el mes de Abril?" E seguiulle maio, xuño, xullo... ata chegar a Novembro, a verdade que é duro que che rouben parte da túa vida.

Foi duro o confinamento dende a miña posición, psicoloxicamente foi un estrés, non poder ver a familia, as miñas amizades, non ir aos bares a tomar un bo Mencía coma a min me gusta, nin cear e ir de troula, encher as rúas coa miña presenza cargada de bolsas ao estilo de Pretty woman, non ver no cine o ultimo estreo, relaxarme no spa nin ir de vacacións.

Analizando ben foi un pesadelo vivilo dende a miña casa con tódalas comodidades, non me enchía nada, nin Netflix, nin o móbil, nin a bici estática, tampouco me relaxaba facer pilates, nin pasear o can, mercar medio supermercado tampouco me axudaba, nin sequera comprar online e que mo trouxeran á casa, non sei como resistín tanto.

Tampouco me gustaba escoitar ás organizacións de médicos mundiais pedindo a protección sanitaria das mulleres prostituídas e violentadas, da trata de mulleres con fins de explotación sexual, que viron agravadas as súas situacións de exclusión a raíz da pandemia da Covid.

Mulleres desprotexidas, sen poder acceder ás medidas básicas de protección social nin sanitaria, mulleres que sofren a violencia de xénero máis invisibilizada.

Que máis da! total solo son prostitutas, a quen lle importa que existan persoas prostituídas?

Dende o confinamento fomos pasando fases de desescalada, ata chegar a "nova normalidade", estas mulleres non pasaron por ningunha fase xa que seguen sen ter medidas de protección fronte ao virus, cunha tensa situación socioeconómica que as obriga a seguir prostituíndose, no caso das vítimas de trata os problemas medran xa que canto mais duraba o confinamento, máis se alargaban as débedas cos seus explotadores.

Os clubs de carreteira e pisos pecharon, pero estas mulleres prostituídas e maltratadas tiñan que seguir pagando os alugeres, polo que o feche era cara a galería, no interior destes antros continuaba a violencia sistemática do pratiarcado, igualmente pasa coas mulleres prostituídas nos polígonos e nas rúas que tiveron que atender peticións de transportistas e outros prostituidores habituais traballadores nos polígonos, para poder subsistir á crise da pandemia.

Mentres a sociedade cantabamos "resistiré" e loitabamos para frear o coronavirus, estas mulleres seguían resistindo a súa invisibilidade, vivindo na vella normalidade da inexistencia de políticas publicas en recursos económicos, sociais, de formación e emprego para abandonar a situación de prostitución, e non só en tempos da Covid, senón cada día da súa existencia.

Podemos pensar, e dicirnos para sentirnos mellor: eu non son culpable de vivir ben! dende a miña posición non podo facer nada!.

Nestes novos tempos de mascarillas e hidroxel para acabar co virus, deixémonos de vellas escusas e poñamos fin á invisibilidade destas mulleres con alma, nome, familia e sentimentos. Cando imos situarnos ao seu carón e desconfinalas?

Jessica Souto Loira

Representante do BNG na comisión Municipal da Muller no Concello de Marín