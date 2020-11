Os contos do avó. Episodio quinto.

Amencía. Os tambores da guerra ensordecían. Os Pirineos tremían: pó, berros de carros, de cabalos. O Ceo está vermello. Os fanceses portaban fusís cunha gran baioneta, cañons, armas mortais. Estamos nó século XIX. Napoleón pediu permiso a Fernando VII para cruzar cara Portugal. Os españois, descuidados, foron atacados e vencidos. Puxo no reino a Pepe Botella, o seu irmán. Os Ingleses veñen socorremos..., mais foron vencidos en Castela polos franceses...; retíranse cara Galiza. Brota a sangue celta... Os galegos, todos, pobres e ricos, con machadas, pedras, paos..., estábanlles agardando. En Ponte Sampaio están agardando os fillos do trono, ¡Os Celtas!. Os franceses son derrotados e foxen. Nesta terra empezou a decadencia de Roma, agora a de Napoleón.

Segue, avoiño. Gústame.

Galiza atopa a súa personalidade, a súa orixe.. As xentes non se avengoñan da súa nacionalidade, da súa lingua. Estamos no Rexurdimento. Xa se escoita a voz de Rosalía, a sua mágoa, a súa melancolia. Os seus poemas exténdese polo ceo, que os recibe manso e celeste.

"Cantarte hei, Galicia,

teus dulces cantares

que así no pideron

na beira do mare.

Cantarte hei, Galicia,

Na lingua galega,

Consolo dos males,

Alivio das penas".

Eduardo Pondar canta nosa estirpe, as nosas raíces celtas, a nosa espiritualidade:

"¿Qué din os rumorosos

na costa verdecente

o raio transparente

do plácido luar."

En Celanova brilla e asuca as fronteiras os poemas de Curros Enriquez, cunha obra moi extensa. Gústame a súa lenda da Virxen do Cristal. Outros poetas do século XX son Ramón Otero Pedraio, Alvaro Cunqueiro e Ramón Cabanillas, que canta a nosa bandeira.

"Arredor da bandeira azul e branca,

arredor da bandeira de Galicia,

Cantémolo dereito

A libre nova vida".

Estes dan pé o Movemento Nacionalista, con Alfredo Brañas; a súa finalidade é mellorar Galicia. Busca a súa autonomía, un goberno propio. O Partido Galeguista agrúpaos; a meta é conseguir un estatuto de Autonomía. Máis a Guerra Civil empediúno. Deixamos atrás poetas e literatos moi famosos. Se queres, chos conto.

Si, Avoiño. Segue.., ¡Eres un encanto!

No ano vinte do seculo XX xurdiú o Boletín Mensual da Cultura Galega: "NOS". Os directores son Vicente Risco e Castelao. Escriben os famosos: Casal, Otero Pedraio, Cabanillas e outro moitos. O Ouresan Vicente Risco crea unha ampla obra de ensayos, investigacións, e narracións. A sua novela satírica é "O Porco de Pe".

"Na postguerra, D. Celidonio ascendeu de porco a marrán e chegou a ser alcalde. A parenta inflou coma o fol da gaita. [...]

Don Celidonio é gordo e artrítico. O carrolo sáelle para fóra; na calva ten unha que outra serda; ten as fazulas hipertrofiadas, da cor do magro do xamón, e tan lustrosas, que semellan que botan unto derretido; ás nádegas e o bandullo vánselle un pouco para abaixo.

O lardo rezúmalle por todo o corpo, e no vran súdao en regueiros aceitosos e en pingotas bastas, coma as que deitan os chourizos cando están no fumeiro.

Así como é graxento o corpo, tamén o miolo de D. Celidonio. Se lle escachasen a testa, tiña que ser con pau-ferro e picaraña, en lugar dunha sesada había atopar un unto.

Corpo e alma, tanto ten, todo é graxa e manteiga. Don Celidonio é igual por dentro ca por fóra: carne e espírito son a mesma zorza, misturada e revolta, co mesmo adubo de ourego e pemento".

Castelao – te soa, pequena; moito ris cos seus debuxos e chistes- emigra á Arxentina, despois da Guerra Civil. Ten obras preciosas, como Cousas, Un Ollo de Vidro:

"Era un neniño de manteiga,

bonito como un caravel.

Ninguna señora podía

Hóyalo sen bicalo...

O Neno fíxose mozo,

Un día marchou a guerra.

E alí cain ferido de morte.

E ó morrer non dixo máis:

¡Ay, mi mamaita!."

Surxe a maestría de Antonio Rei Soto. Casou a Castelao na Estrada; foi o seu mentor e amigo. Foi o embaxador da cultura hispánica nos países de América. Nos deleita coa canción d’amigo, manifestándose que dita canción é de orixen galego, ante as reclamacións dos árabes. Da súa ánima emerxe este poema.

CANTAR D’AMIGO.

"Escoita, meu amigo,

e se podes pensar un pouco, pensa.

Da misma banda d’onde ven o día,

d’a noite ven a tebra.

Pero, co-a lús d’amanecida, encóbrense

todiñas as estrelas,

que soilo volverás a ver de novo

cando a noite s’acerca…

E digo mal, veralas si n’hay nubes

espesas que chas celan…

¡Oh día, a vida; a noite, a morte, amigo!

Pensa, si podes… Pensa.. Pensa… Pensa…

¡A mesma Mán, o abirse, derrama a lús y-a tebra"!

Avó, é moi boiniño. Conoceches a Rei Soto?

Pois sí, miña rula. Está soterrado no misterio de San Xoan de Poio; foi monxe mercedario. A súa tumba está no Claustro das Procesions.

(Claustro das Procesións no Mosteiro de San Xoán de Poio e imaxen de Antonio Rei Soto).

Chega a Guerra Civil, cruenta e dura...; morre moita xente. Os intelectuais, case todos liberais, foxen ó exilio, outros son pasados polas armas. Chegan outros anos de sufrimento para nosa língua e cultura. Nena, xa é tarde. Coida ese constipado. Onte impapástete.

O Avó cóbreme con mimo e bícame na frente. Quedo pensativa e leda.... ¡Canto sabe o meu Avó!.

Boas noites, neniña, filla da nobreza celta.

O Avó vaíse sorrinte...., Eu quéroo.

Autores. Pedro de Lorenzo y Macías y Luisa Irene Lorenzo Marín.