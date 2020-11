El clasismo de la Xunta de Galicia

Me resulta indignante comprobar que hay locales de hostelería que no están obligados al cierre ordenado por la Xunta de Galicia desde el pasado 9 de Noviembre. Me refiero, en concreto, a las cafeterías de los centros de trabajo. Es cierto que la Xunta publicó en el DOGA una exención para estos locales dada la naturaleza de "burbuja" entre los trabajadores.

Casualmente, todos los centros de la Xunta con cafetería disponen de un servicio para funcionarios y amigos visitantes del que no disponen la mayoría de los trabajadores; léase albañiles, camioneros, repartidores, comerciantes, empleados y tantos otros que no trabajan para las instituciones.

Señores, las leyes deben ser iguales para todos y ya vemos que para el gobierno del sr. Feijóo esto no es así, ya que solo es una medida efectista que luego no se aplica a sus colaboradores ni a el mismo, ya que aplican una norma para todos menos para ellos.. Ya lo decía el clero: "fai o que eu digo e non o que eu fago".

Tal como reflejan las fotos tomadas por mi misma el 11 de Noviembre (ayer) en el centro que la Xunta tiene en Campolongo, a donde accedí mediante cita previa, hay un flujo de gente en la cafetería incumpliendo medidas de distancia, con mala colocación de mascarillas, gente en pie hablando con otros que están sentados, sin ventilación, disfrutando de un privilegio que al resto se nos niega, tanto a los que a diario somos clientes de la hostelería como a los profesionales de la misma, a los que se impide hacer su trabajo y ganarse su sueldo en contraposición a aquellos que regentan locales de centros oficiales y empresas.

Si las medidas puestas en marcha por la Xunta de Galicia van dirigidas a frenar o disminuir los efectos del COVID 19, no tiene ningún sentido que en sus propios centros actuen de forma completamente opuesta, con el evidente riesgo para los funcionarios y, sobre todo, para todos los que tenemos que hacer uso de estas instituciones.

Reitero mi indignación por la discriminación que sufrimos la mayoría de ciudadanos de a pie y de trabajadores y empresarios de la hostelería frente a unos pocos privilegiados y "amigos de".

Yolanda Pereira