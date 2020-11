A Xunta tira para adiante contra o sentido común co novo emisario

A Plataforma veciñal de Lourizán que se opón á ampliacion da EDAR dos Praceres lamenta profundamente a falta de rigor, de perspectiva e análise dos posibles escenarios con respecto ao proxecto do novo emisario submarino, que inclúe a construción dunha cámara de carga e estación de bombeo: "Os responsables políticos da Xunta son de ideas fixas. Fai uns anos que tomaron esa decisión conxuntamente con Ence e tiran para adiante sen ter en conta a oposición veciñal nin os argumentos en contra, por moi razonables que sexan".

Entre os argumentos que expoñen os representantes veciñais está o de que existe a posibilidade de que a curto prazo Ence teña que abandonar Lourizán, pois o tema está xudicializado e en breve sairá a sentenza: "A Xunta está a consolidar os recheos do DPMT en Lourizán, cando existe a posibilidade de que a curto prazo haxa que poñer sobre a mesa a recuperación deses terreos. Este proxecto do novo emisario, coa participación económica de Ence, é unha fuxida hacia adiante. Apréciase unha vontade da Xunta e da empresa de dar pasos para dificultar cada vez máis a posible recuperación futura do litoral de Lourizán".

Outro argumento que poñen sobre a mesa os veciños de Lourizán é a falta de rigor por parte da Xunta no referido aos posibles efectos futuros do cambio climático: "Van a invertir millóns de euros, de cartos públicos, nunha obra situada nuns terreos que a medio prazo é moi posible que se inunden pola subida do nivel do mar".

Consideran desde a Plataforma que sería necesario cambiar a lei para que os políticos e técnicos que asinan os proxectos foran responsables ante a xustiza cando se declaran ilegais, como pasou no tren pola Praza dos Praceres ou nos recheos do Porto ou se no futuro se demostrara que ignoraron cuestións sobre as se lles advertía nas alegacións presentadas e que eles negaron nas respostas que deron a ditas alegacións, como sucedeu neste caso e como sucede a cotío: "Mentras lles siga saínda gratis seguirán coa política de feitos consumados ou a de invertir millóns de euros en obras que atentan contra o sentido común".

E por último, a plataforma denuncia que non é certo que o novo emisario vaia separar as verteduras industriais e residuais: "A Xunta vaille regalar o vello emisario, que é público, a Ence. Pero os verquidos industriais do Polígono da Reigosa e do Porto de Marín van seguir entrando na EDAR e van sair polo novo emisario, mesturados coas augas residuais".

Plataforma veciñal de Lourizán