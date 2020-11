Alfredo Vargas Barrios, alias Aser

(Abrimos un block, en el cual vamos a recoger las vivencias de nuestros paisanos, para que no queden en olvido)

¡Pronto dejamos en el olvido las pequeñas o grandes aportaciones a nuestra cultura, costumbres y el origen de colectivos positivos! Abrimos este block. En él iremos pincelando las aportaciones, las vivencias de personas que dejaron semilla en su caminar.

¡He salido de paseo! ¡Sorpresa! Aser paseando y charlando con Valle Inclán, el padre de los Esperpentos. Lo conocí de pequeño; él era de los mayores. Nació en un agosto del 1943, en la Avda. Blanco Amor, frente la calle de Luis Braille, en esta ciudad de Pontevedra.

¡Éramos niños! Él y un grupo amenizaban los eventos de antaño, con su filarmónica. Euterpe, la musa engatusadora de la música, lo esclavizó. ¡Es un gran músico! Fue chófer y bombero. Le abordo, lo encuentro muy apenado. Su amiga, compañera y esposa se fue a lo desconocido. Era una pareja que generaba amistad, cordialidad. ¡Qué la Divinidad la tenga en su seno!

Con su tristeza, comenta una de sus facetas. La armónica y sus grandes vicisitudes.

¡Me habían regalado una armónica! Escuchaba una canción y, sin conocer nada de música, la tocaba espontáneamente. Algunas canciones no las tocaba bien; sonaban a desafino.

Tenía nueve años. Donde está la esfinge del Ravachol, estaba el bazar Tobaris. En los pisos superiores tenía la Falange su sede de recreo: se jugaba al billar, parchís, damas y otros juegos. Había diversas actividades. Yo me apunté en música. Mi armónica solo tenía el teclado de las notas, pero le faltaban los bemoles y los sostenidos. ¡Ese era el motivo de que no tocase bien las piezas!

¡No recuerdo su nombre! Había un músico; era una persona muy humana y comprensiva. Me llevó junto a un piano. Me explicó que mi amiga armónica solo tenía teclado blanco, que les faltaban el teclado negro, que eran los bemoles y los sostenidos. Me aconsejó que mi padre me comprase una armónica con cambios: “una complistera con cambios”.

¡Era hijo único, pero no mimado! Le expuse el problema a mi padre: “No hay problema, si apruebas el ingreso en el Valle Inclán, tendrás la mejor del mercado”. Nunca estudie tanto en mi vida.., y tuve suerte: aprobé y conseguí mi nueva compañera de fatigas.

En los años 80 formamos el “Dúo Aser”, armónica y guitarra.

Actuamos en conciertos benéficos, Canal Vigo y en varios eventos, iniciando nuestra aventura en el mundillo de los aficionados.. Fuimos siendo bien acogidos por los diversos eventos e invitados a varios programas.

En 1984 creamos el “Trio Rex”. Fue la apoteosis de nuestras aventuras musicales. Aser, es decir yo; Manuel Fernández y Manuel Rey. Logramos grandes éxitos: “El Campeonato de España en Madrid”, “ El Certamen Reina Sofía” y otros varios. Fuimos invitados por la TVG en varios programas: Lúar, A Divina, Cando ven esta noite; y otros medios. Actuamos en diferentes pueblos y en todos los actos benéficos. Mi sueño de niño se había realizado…, pero aún nos esperaban la gran sorpresa.

En el año 1987 ganamos el Certamen Ibérico, en Granada. En el mismo año, nos concedieron el galardón “Príncipe de Asturias”. Nuestro Rey Felipe VI, entonces Príncipe de Asturias, me otorgó el diploma al mejor músico. No finalizan nuestros éxitos en este año. Fuimos elegidos para representa a Nuestra España en el Campeonato del Mundo, en la Isla de Jersey, en el Canal de la Mancha.

¡El presupuesto de los tres ascendían a 550.000 mil pesetas, ya que teníamos que pernoctar una semana! Visitamos a Don Mariano Rajoy Brey, que nos recibió con su gran humanidad, entonces vice-presidente de la Xunta. Le expusimos nuestras inquietudes y con su sonrisa nos concedió más dinero que el presupuestado, comentando “Siempre puede haber improvistos".

Llegamos a la Isla de Jersey y qué razón tenía Don Mariano Rajoy. Competimos en varias fases, clasificándonos para la final de dicho Campeonato. Hemos dejado muy alto el Pabellón de España.

¡Perdona, Maestro! ¿Dónde adquiriste los conocimientos para componer y efectuar arreglos en tus melodías?

(Máximo Rodríguez)

Los componentes del trío Rex teníamos sus ocupaciones laborales y cada uno siguió su camino, después del Campeonato del Mundo, en 1078. El destino me unió a Máximo Rodríguez. Gran músico y compositor. Dominaba varios instrumentos: violín, guitarra, teclado, trompeta y otros. Durante dos años me enseñó solfeo y

composición. Formamos dúo y actuamos en todos los eventos; éramos muy solicitados. Él hizo los arreglos para lanzar al mercado los CDS con nuestras actuaciones.

Fueron unos diez años, lleno de conciertos y agobios; teníamos que compaginar nuestra vocación musical con nuestros trabajos. Enfermó y pocos años después.., ¡falleció! Me quedé huérfano y con gran pesar. Estuve algún tiempo sin tocar.

Por el año 2012, Manuel Rey me propone que formemos el Dúo Rex. Volvimos a ser invitados a todos los eventos. Vuelta a recorrer toda España y otros países. Volvimos a presentarnos al Campeonato del Mundo.

Ahora, ya los años pesan, pero actuamos en eventos benéficos de nuestro entorno. Seguimos soplando, las armónicas, no el vino. Me consta su historia. Los dos amigos, junto con el Gran Maestro Manuel Antonio Pintos, en los atardeceres, alegran con sus canciones a los visitantes de Pontevedra, ya en las Rejas, ya en teatros.

Alfredo Vargas Barrio ha ejercido como chófer y bombero. Lo he animado que nos narre los grandes episodios de nuestro cuerpo de bomberos en esta ciudad. Volverá a contarnos sus experiencias.

Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografías: aportadas por Alfredo Vargas Barrio.