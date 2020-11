Os contos do avó. Episodio segundo.

Amencía...; os xílgaros espértanme, cheos de risas e música de amor. Bocexo…., e entre a fiestra esvara a húmeda alba, co seu embruxo, co seu embelezo. O sol, insolente e vago, desperezábase pelexando cotra duas montanas; machacounas co seu colorido e elas, fermosas, fachendeábanse do seu resplandor.

Asomeime... O Avó arranxa os aparellos, vai de pesca. Vestinme rauda, e laveime como un gato..... ¡Xa estaba no alpendre!

¡Ola, Avó!

¡Ola, pequena! Madrugaches. Supoño que tomaría-lo leite.

Si, Avó. Graciñas. Xa recollin todo. ¿Podo ir contigo?

¡Non sei...., non sei....! Ben, de acordo. Imos.

Arredámonos amodiño. O Seu pelo branquecino, dun escintilante solemne, de estirpe celta; os seus ollos verdes, sempre alegres, amigos da algarabía, da xoldra. Beizos recios e sinxelos; o seu porte é elegante, tranquilo, cheo de seguridade. O meu Avó é un nobre galego, fillo do traballo, do estudio; respetuoso cos seus vecinos e compresivo.

Avó, ¿Cómo se iniciou nosa cultura?

Falaremos dos romanos. No século V o seu imperio desplomouse..., e nosa terra foi invadida polos Suevos: chegaron fuxindo dos Hunos en grandes carros, montaban a cabalo. Eran briosos e guerreiros. Fixeron boas amigas cos celtas, e estiveron case 200 anos. Pronto foron sometidos polos Visigodos; co rei Recaredo convertéronse ó Cristianismo. O Monxe Martín Dumiense funda mosteiros, resconstrue igrexas, crea centros de traballo, de estudios.

¿Cándo chegan os musulmans?

No século VIII.... Entran polo sur, coas súas cimitarras, cos seus puñais retorcidos, con moitos cabalos. Teñen outra concepción da vida, da relixión. O seus deus é Alá, e Mahoma o seu prefeta. Facían a guerra santa. Querían someter a tódolos pobos a suas crenzas. Traen colorido, pompa. Os seus exércitos son numerosos, conquista tódala Península, menos a nosa terra. Os visigodos refuxíanse cos celtas., cos astures.. Ano 718... ¡Covadonga!. Os bravos astures e galaicos está sereos, tranquilos. A consigna é “Vencer ou Morrer”, como no monte Medulio. A sangre celta está tensa, quente....; os ollos fixos. ¡Hai silencio! Os sarracenos achéganse con moitos cantos, con tambores de morte. De súpeto unha voz tronou:”MATADE O MORO.., MATADE O INFIEL”. O seu eco chegou a fondo da terra..... Era Pelaio, que berra. Os mulsumans foxen, escapan, escóndense. Atopáronse coa raza celta, cos homes amantes da libertade, que sacrifican as súas vidas. Iníciase a RECONQUISTA.

¡Maravilloso!. Segue.......

O río.

Chegamos ó Lerez..., esvarábase bravo e pendencieiro; pelexaba cos penedos cos riscos. Estaba rabioso: botaba escuma e lanzábase ó

bateiro, despreciando as pequenas freitas.

O Avó sentou, preparou con agarimo a cana...; lanzouna con maestría. E coa súa voz grave, pero doce, segue o conto......

A noite estaba engalanada, de susurros de santidade. O bosque de Iria Flavia despedía escintileos, de cores misteriosos. Os labregos, asustados, emocionados, chaman a Teodomiro, Bispo. Chega raudo. O vento párase, os animaliños do bosque gardan silencio. A lúa párase, está leda, os seus ollos moi abertos...¡ALGO FANTÁSTICO VAI OCORRER!. ¡Alí, alí! ¡Unha tumba! Unha tumba escintilante. Todos axeónllanse, rezan no cemiterio román, vello e esquecido. Abriuse a tumba, e o corpo do Apóstolo envóveos na sua luz...¡Canticos, xúbilo...!. Compostela convértese no berce da relixiosidade..... Dende tódalas partes chegan peregrinos, cos súas culturas, cos seus cánticos, coas suas lendas. Seguía a Vía Lactea, guia certeira. No ano 1075 Diego Pelaez, Bispo de Santiago, encarga ó mestre Bernardo a construcción da Catedral. O Papa Calixto II, no ano 1122, concede a Gracia do Xubileo, cada cinco anos, sempre que a festividade coincida en domingo.

¡Qué emocionante! A xente tivo que sentirse feliz.

Houbo algúns habatares: Os Normandos atacan as nosas costas, asolan Tui. Almanzor prende lume a Santiago, lévase a súas campás. Máis tarde os mulsumans retornaron as campás á ciudade: foron acollidas con gloria e moita ledicia.

Avoiño, cóntame algo do Camiño Xacobeo. A profe vai poñelo para examen, e téñeme de ollo.

Non sexas parva… ¡Verás! Iniciouse en Roncevalles: chegan os monxes de Cluní, ensinando o Estilo Románico; construiron igresas, hospedases en Naxera, Burgos, Cebreiro, Samos, Sarriá, Portomarin..., en moitos luares; tamen fixeron catedrais, mosteiros. Eran monxes benedictinos.., buscan luares esquecidos e constrúen mosteiros. Foron famosos Samos, San Benito, Caaveiro, e Armenteira. Neste estivo San Ero; ten unha famosísima lenda. Xa che contarei outro dia. Chegan trobadores, xugrares, músicos, poetas. Da Provenza, rica en lírica, traenos a Canzon d’amor: o home canta a sua amada. En Santiago céntranse toda actividade: crénase escolas monásticas e catedralicias. Cultívase a lírica: canción de amor, de amigo, de escarnio, de mal-decir. A historia do noso pobo lerala na “Historia Compostela”, “Libri de Sancti Xacobi”, “O Codex Calixtinus”. Neste tempo fálase e escríbese o galaico portugués. A obra poética está recopilada nos cancioneiros de Axuda, de Colocci-Brancuti, de Vaticana. No século XIII os Cistercienses inician a súa peregrinase a Santiago. Traen o estilo Gótico, Lembra a Catedral de Burgos, de León, as Ruinas de Santo Domingo, en Pontevedra.

Avó, ¡¡PICAN, PICAN!!.

O meu avó, reposado, empozou a loita cun pez moi grande, un fermoso salmón. Os seus ollos eran un poema: fixos, serios, dominantes...., daban ordes a súas mans. Soltaba o sedal..., con mestría o recollía. O salmón daba brincos de anguria, de impotencia...., foise rendindo. O avó sacouno a terra..., e matouno. ¡Qué tristura!.

Regreséi a casa, muda e triste..., non lle dirixín verba ó meu avó. Estaba enoxada con el..... El sorría.

O pescar para comer non é malo.... É unha leí da natureza.

Pois é moi bruta.

(continuaremos)

Pedro de Lorenzo y Macías y Luisa Irene Lorenzo Marín.